Роднини, колеги и приятели почетоха Николай Пръвчев преди началото на турнир от Тенис Европа в София

На кортовете на СК „Дема“ започна международният турнир до 16 години от календара на Тенис Европа – „Memorial Nikolai Pravchev Dema Cup 16&U“. По този повод негови роднини, колеги и приятели се събраха, за да почетат паметта на Николай Пръвчев и да си спомнят с уважение и признателност за него. От тази година турнирът се провежда за първи път в негова памет, след внезапната му кончина през март.

Николай Пръвчев беше изтъкнат специалист и дългогодишен професионалист в българския тенис. През 2004 година започва работа в Българската федерация по тенис като технически координатор, а през годините се утвърждава като един от най-опитните администратори в този спорт.

Той започна журналистическата си кариера като редактор в Редакция „Спорт“ на Българската телеграфна агенция, където работи до 2005 година.

В БФТ той заема редица отговорни позиции - от отговорник по комуникациите и връзките с медиите, през международните връзки, административен директор и технически директор, до генерален секретар. Николай Пръвчев беше основен организатор на десетки турнири от различен ранг, включително събития от календара на ATP и WTA, както и срещи от световните отборни първенства за Купа „Дейвис“ и „Фед Къп“. През 2015 и 2017 година е технически директор на турнирите от ATP и WTA в Истанбул.

До последно работеше в Тенис клуб „Дема“, а също така притежаваше най-високата квалификация - бяла значка за главен съдия по тенис.

От името на Българската федерация по тенис Георги Дончев връчи възпоменателен плакет на семейството на Николай Пръвчев в знак на признателност за неговия изключителен принос към развитието на българския тенис.

Снимка: БФТенис

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