Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Роднини, колеги и приятели почетоха Николай Пръвчев преди началото на турнир от Тенис Европа в София

Роднини, колеги и приятели почетоха Николай Пръвчев преди началото на турнир от Тенис Европа в София

  • 5 юли 2026 | 17:13
  • 294
  • 0
Роднини, колеги и приятели почетоха Николай Пръвчев преди началото на турнир от Тенис Европа в София

На кортовете на СК „Дема“ започна международният турнир до 16 години от календара на Тенис Европа – „Memorial Nikolai Pravchev Dema Cup 16&U“. По този повод негови роднини, колеги и приятели се събраха, за да почетат паметта на Николай Пръвчев и да си спомнят с уважение и признателност за него. От тази година турнирът се провежда за първи път в негова памет, след внезапната му кончина през март.

Николай Пръвчев беше изтъкнат специалист и дългогодишен професионалист в българския тенис. През 2004 година започва работа в Българската федерация по тенис като технически координатор, а през годините се утвърждава като един от най-опитните администратори в този спорт.

Той започна журналистическата си кариера като редактор в Редакция „Спорт“ на Българската телеграфна агенция, където работи до 2005 година.

В БФТ той заема редица отговорни позиции - от отговорник по комуникациите и връзките с медиите, през международните връзки, административен директор и технически директор, до генерален секретар. Николай Пръвчев беше основен организатор на десетки турнири от различен ранг, включително събития от календара на ATP и WTA, както и срещи от световните отборни първенства за Купа „Дейвис“ и „Фед Къп“. През 2015 и 2017 година е технически директор на турнирите от ATP и WTA в Истанбул.

До последно работеше в Тенис клуб „Дема“, а също така притежаваше най-високата квалификация - бяла значка за главен съдия по тенис.

От името на Българската федерация по тенис Георги Дончев връчи възпоменателен плакет на семейството на Николай Пръвчев в знак на признателност за неговия изключителен принос към развитието на българския тенис.

Снимка: БФТенис

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Васил Терзиев: България има нужда от примери като Никола Цолов и Григор Димитров

Васил Терзиев: България има нужда от примери като Никола Цолов и Григор Димитров

  • 5 юли 2026 | 15:27
  • 450
  • 1
Димитър Кисимов стартира с победа на "Уимбълдън"

Димитър Кисимов стартира с победа на "Уимбълдън"

  • 5 юли 2026 | 14:24
  • 4720
  • 1
Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с българска победа

Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с българска победа

  • 5 юли 2026 | 17:52
  • 11716
  • 0
Зверев, Де Минор, Фриц и Бублик стигнаха четвъртия кръг на “Уимбълдън”

Зверев, Де Минор, Фриц и Бублик стигнаха четвъртия кръг на “Уимбълдън”

  • 5 юли 2026 | 02:14
  • 3876
  • 0
Григор Димитров: Сам се поставих в трудна ситуация, но не спрях да вярвам

Григор Димитров: Сам се поставих в трудна ситуация, но не спрях да вярвам

  • 5 юли 2026 | 01:06
  • 10740
  • 12
Шестият ден на "Уимбълдън" бе вълнуващ за България

Шестият ден на "Уимбълдън" бе вълнуващ за България

  • 5 юли 2026 | 00:32
  • 30895
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

  • 5 юли 2026 | 14:10
  • 45282
  • 107
Гран При на Великобритания: Леклер отново начело, но Антонели е с много по-свежи гуми (следете на живо)

Гран При на Великобритания: Леклер отново начело, но Антонели е с много по-свежи гуми (следете на живо)

  • 5 юли 2026 | 17:45
  • 6715
  • 0
ЦСКА се похвали с 20 000 фен карти: Червената вълна поставя нови рекорди!

ЦСКА се похвали с 20 000 фен карти: Червената вълна поставя нови рекорди!

  • 5 юли 2026 | 17:49
  • 1528
  • 9
Разбраха се: Юрген Клоп застава начело на Германия

Разбраха се: Юрген Клоп застава начело на Германия

  • 5 юли 2026 | 12:56
  • 10815
  • 21
Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

  • 5 юли 2026 | 12:19
  • 13900
  • 14
На живо от Ботевград: Везенков вече загрява за решаващия сблъсък с Норвегия

На живо от Ботевград: Везенков вече загрява за решаващия сблъсък с Норвегия

  • 5 юли 2026 | 18:00
  • 652
  • 0