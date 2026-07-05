Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с български привкус

Дойде време за края на първата седмица в “Уимбълдън”, която донесе много радости на българската публика заради голямото завръщане на Григор Димитров. Сега има още поводи за радост на родната публика, тъй като участието си при юношите в ден 7 на третия за годината турнир от “Големия шлем” стартира Димитър Кисимов. Вчера Димитров срази италианеца Матео Беретини, а днес Кисимов ще играе именно срещу друг представител на Ботуша в лицето на Рафеле Курнели. Двамата би трябвало да стъпят на корта не по-рано от 13:00 часа българско време, а Sportal.bg ще ви предложи да проследите развръзката на този, както и на всички срещи от седмия ден на “свещената трева”.

Иначе днес, 5 юли (неделя), стартират сблъсъците от 1/8-финалите на надпреварата, а при мъжете и жените на сингъл ще видим по четири срещи. При силния пол началото ще даде живата легенда на съвременния тенис Новак Джокович, който излиза срещу руснака Роман Суфилин, който вече поднесе една изненада и изхвърли още в първия кръг сънародника си Андрей Рубльов. Двубоят между тях би трябвало да стартира не по-рано от 15:30 часа.

Половин час след това коравият поляк Хуберт Хуркач се изправя срещу 36-годишния Ян-Ленард Щруф от Германия.

За още половин час по-късно е насрочен и сблъсъкът между канадеца Феликс Ожер-Олиасим и Алехандро Давидович Фокина от Испания.

Във вечерната програма пък е заложен и мачът на световния номер едно Яник Синер, който продължава защитата на титлата си от миналата година. Италианецът има на пръв поглед лесно предизвикателство в лицето на 23-годишния японец Шинитаро Мочизуки, който заема 151-вото място в ранглистата на ATP

Синер обаче в никакъв случай не трябва да подценява състезателя от Далечния изток, тъй като вчера именно шампионката при жените Ига Швьонтек бе изхвърлена от нискоранкираната филипинка Александра Еала. Така при жените със сигурност ще има нов носител на трофея, а пред Барбора Крайчикова се отваря огромна възможност да си върне титлата от Острова, която завоюва през 2025 г. Дори тя да отпадне, по всяка вероятност ще има чешка представителка в следващата фаза на турнира, тъй като Крейчикова дава старт на турнирния ден при нежния пол с мач със сънародничката си Каролина Мухова, като те стартират не по-рано от 14:30 часа българско време.

Половин час по-късно ще стартира и изцяло американски двубой. В него Джесика Пегула се изправя срещу Ива Йович.

Не по-рано от 17:30 световната номер едно Арина Сабаленка играе с японката Наоми Осака. Това ще бъде общо четвъртият двубой между двете от началото на годината, като Осака взе само един сет в трите предходни срещи помежду им.

Последният мач за деня при дамите е насрочен за не по-рано от 18:30 часа, когато още една американка в лицето на Кори Гоф ще има ангажимент срещу швейцарката Белинда Бенджич.

Иначе освен този на Кисимов, ще видим и още 19 мача при юношите.

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