Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Динко Динев отпадна на полуфиналите в Кайзери

Динко Динев отпадна на полуфиналите в Кайзери

  • 24 май 2026 | 14:33
  • 171
  • 0
Динко Динев отпадна на полуфиналите в Кайзери

Динко Динев отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 6 българин загуби в много оспорван мач от четвъртия в схемата Ромен Фокон (Белгия) с 6:7(2), 5:7. Срещата продължи час и 53 минути.

22-годишният Динев поведе с 5:2 в първия сет, но допусна обрат до 5:6. Той успя да върне пробива и да вкара сета в тайбрек, но в него отстъпи с 2:7 точки. Българинът изостана с 1:3 във втората част, изравни при 3:3, но допусна решителен пробив в 12-ия гейм и отпадна от надпреварата на сингъл.

По-късно днес Динко Динев и Виктор Марков ще играят на четвъртфиналите на двойки. Динев и Е Хунюй (Китай), поставени под номер 4, ще се изправят срещу Даниил Степанов (Русия) и Хитеш Чаухан (Индия), а Виктор Марков и Вардан Манукян (Русия), поставени под номер 3, ще играят срещу Руслан Кастюкевич (Беларус) и Владимир Осминкин (Русия).

В надпреварата при жените в Кайзери Виктория Лазарова и Мандегар Фарзами (Иран) се отказаха от четвъртфиналния си мач на двойки.

Следвай ни:

Още от Тенис

Ден 1 на "Ролан Гарос", следете всички мачове

Ден 1 на "Ролан Гарос", следете всички мачове

  • 24 май 2026 | 10:43
  • 2369
  • 1
Джокович получи пълна подкрепа от съперник

Джокович получи пълна подкрепа от съперник

  • 24 май 2026 | 08:18
  • 5216
  • 0
Монфис: Вдъхнових някои чернокожи играчи да разберат, че могат да успеят

Монфис: Вдъхнових някои чернокожи играчи да разберат, че могат да успеят

  • 24 май 2026 | 04:46
  • 1485
  • 2
Виктор Марков достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Турция

Виктор Марков достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Турция

  • 23 май 2026 | 20:30
  • 1642
  • 0
Разочарование за Франция преди старта на "Ролан Гарос"

Разочарование за Франция преди старта на "Ролан Гарос"

  • 23 май 2026 | 19:48
  • 967
  • 0
Перуанец с исторически триумф в Хамбург

Перуанец с исторически триумф в Хамбург

  • 23 май 2026 | 19:37
  • 1089
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров обяви групата на България за мачовете с Черна гора и Молдова

Александър Димитров обяви групата на България за мачовете с Черна гора и Молдова

  • 24 май 2026 | 12:59
  • 7382
  • 18
ЦСКА обяви много важна новина за основен играч

ЦСКА обяви много важна новина за основен играч

  • 24 май 2026 | 12:05
  • 18962
  • 107
Левски поднесе цветя на Могилката

Левски поднесе цветя на Могилката

  • 24 май 2026 | 10:50
  • 11843
  • 145
Везенков и Олимпиакос протягат ръце към мечтания трофей, но на пътя им стои Реал Мадрид

Везенков и Олимпиакос протягат ръце към мечтания трофей, но на пътя им стои Реал Мадрид

  • 24 май 2026 | 07:05
  • 8373
  • 25
Историята чака Кими Антонели, но Джордж Ръсел има друга идея

Историята чака Кими Антонели, но Джордж Ръсел има друга идея

  • 24 май 2026 | 07:53
  • 9459
  • 7
Помогнаха ли на Усик?

Помогнаха ли на Усик?

  • 24 май 2026 | 08:06
  • 26054
  • 62