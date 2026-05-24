Динко Динев отпадна на полуфиналите в Кайзери

Динко Динев отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 6 българин загуби в много оспорван мач от четвъртия в схемата Ромен Фокон (Белгия) с 6:7(2), 5:7. Срещата продължи час и 53 минути.

22-годишният Динев поведе с 5:2 в първия сет, но допусна обрат до 5:6. Той успя да върне пробива и да вкара сета в тайбрек, но в него отстъпи с 2:7 точки. Българинът изостана с 1:3 във втората част, изравни при 3:3, но допусна решителен пробив в 12-ия гейм и отпадна от надпреварата на сингъл.

По-късно днес Динко Динев и Виктор Марков ще играят на четвъртфиналите на двойки. Динев и Е Хунюй (Китай), поставени под номер 4, ще се изправят срещу Даниил Степанов (Русия) и Хитеш Чаухан (Индия), а Виктор Марков и Вардан Манукян (Русия), поставени под номер 3, ще играят срещу Руслан Кастюкевич (Беларус) и Владимир Осминкин (Русия).

В надпреварата при жените в Кайзери Виктория Лазарова и Мандегар Фарзами (Иран) се отказаха от четвъртфиналния си мач на двойки.