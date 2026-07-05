ЦСКА с мощен трансферен удар - взе играч, за когото са давани 25 милиона евро

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Котдивоарският централен защитник Жан-Филип Гбамен е четвъртото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Освен в центъра на отбраната, той може да бъде използван и като дефанзивен полузащитник.

Гбамин пристига при „армейците“ от френския ФК Метц, като подписа договор за срок от две години. Жан-Филип Гбамин е роден на 25 септември 1995 г. в Кот д'Ивоар. Юношеската му кариера преминава в Ланс, а дебютът му в мъжкия футбол е през 2012 г. с втория отбор на клуба. Гбамин притежава богат опит в силни европейски първенства. Освен за Ланс, той е играл още за Майнц, Евертън, ЦСКА (Москва), Трабзонспор, Нант, Цюрих, Дюнкерк и Метц. "Карамелите" плащат за него 25 милиона евро, за да го привлекат от Майнц.

През лятото на 2025 г. бранителят подписва с Метц, където записва 31 мача, 1 гол и 1 асистенция. Жан-Филип Гбамин притежава и френско гражданство. Той е преминал през различните юношески и младежки национални гарнитури на Франция, а през 2017 г. дебютира за представителния отбор на Кот д'Ивоар. За националния тим на африканската държава има общо 24 мача.

"ЦСКА приветства Жан-Филип Гбамин с добре дошъл и му пожелава много успехи, победи и трофеи с червената фланелка!", написаха от клуба.

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