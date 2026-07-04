Мартин Сурилов начело в рали „Пампорово“ с технически проблем

Мартин Сурилов (навигатор Ханко Юриев, Ситроен С3 Rally2) спечели и четирите съботни отсечки на рали „Пампорово“, втори кръг от рали шампионата на България.

След края на деня обаче Сурилов обясни пред bgrally.com, че в колата му се е появил технически проблем, който е потвърден от екипа му, но няма нужната резервна част, за да го отстрани.

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„Не знаем дали положението ще се влоши или така ще остане“, обясни Сурилов пред пресцентъра на ралито.

Зад лидерите Антон Титов/Александър Спиров (Хюндай i20 n Rally2) проведоха оспорвана битка с Никола Мишев/Ангел Башкехайов (Шкода Фабия Rally2 Evo) за второто място.

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В края на деня Титов и Спиров имат аванс от 9,3 секунди пред Мишев и Башкехайов.

Зад тях Динко Иванов/Недялко Сивов (Рено Клио Rally5) излязоха на 4-о място в генералното класиране и на първа позиция в клас RC5 пред Петър Йорданов/Любка Йорданова (Рено Клио Rally5). Разликата между двата екипажа след съботните етапи е 11,5 секунди.

Състезанието приключва утре с още 4 скоростни етапа – двете минавания на „Момчиловци“ (11,62 км), „Левочево“ (7,62 км) и „Родопи“ (1,69 км). Финалът е в 16 часа пред Община Смолян.

Снимка: Дамян Начев

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