Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Великобритания

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Великобритания, която беше спечелена от Шарл Леклер с Ферари, който триумфира пред Джордж Ръсел с Мерцедес и съотборника си Люис Хамилтън:
Мерцедес – 333 точки
Ферари – 255
Макларън – 179
Ред Бул – 128
Алпин – 60
Рейсинг Булс – 59
Хаас – 21
Уилямс – 11
Ауди – 6
Астън Мартин – 1
Кадилак – 0
Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и ХамилтънДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg