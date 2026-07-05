Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Великобритания

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Великобритания, която беше спечелена от Шарл Леклер с Ферари, който триумфира пред Джордж Ръсел с Мерцедес и съотборника си Люис Хамилтън:

Мерцедес – 333 точки Ферари – 255 Макларън – 179 Ред Бул – 128 Алпин – 60 Рейсинг Булс – 59 Хаас – 21 Уилямс – 11 Ауди – 6 Астън Мартин – 1 Кадилак – 0

Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg