Григор Димитров срещу Матео Беретини на "Уимбълдън"

Програмата на „Централния корт“ в събота ще предложи един от най-очакваните сблъсъци в мъжката схема на Уимбълдън. Той ще започне около 20 часа, като е трети в програмата на корта.



Григор Димитров и Матео Беретини подновяват своето съперничество в директен спор за място в четвъртия кръг на турнира. Двамата тенисисти, които са бивши членове на световния Топ 10 и имат богата история в „Ол Инглънд Клъб“, се намират в отлична форма и обещават зрелище за феновете в Лондон.

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Григор Димитров достигна до тази фаза след две впечатляващи победи. Той започна участието си с чист успех над австралиеца Дейн Суини (7-6, 6-3, 7-5), а във втория кръг преодоля 15-ия поставен Якуб Меншик в четири сета. В мача срещу чеха Димитров показа изключителна психическа здравина, като успя да спаси цели 13 от 15-те възможности за пробив, пред които бе изправен. Българинът, който бе полуфиналист тук през 2014 г., изглежда напълно възстановен от контузията, която го принуди да се откаже на същия корт преди година срещу Яник Синер.

От другата страна на мрежата застава Матео Беретини, който напомня за формата си от 2021 г., когато достигна до финала на Уимбълдън. Италианецът премина през истински тест в първия кръг, побеждавайки Стан Вавринка в мач с четири тайбрека, а след това се справи и с 20-ия поставен Артур Фис със 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Беретини разчита на мощния си начален удар, като в първите два кръга е постигнал средно по 22.5 аса на мач и е спечелил 82% от точките на свой първи сервис.

Това ще бъде едва третият официален двубой между Димитров и Беретини и първият им сблъсък на трева. До момента балансът е изравнен – 1:1 победи. Григор триумфира в Монте Карло на клей през 2019 г., докато италианецът спечели срещата им във Виена на твърди кортове по-късно през същата година. Интересно е, че и в двата случая мачовете са били изключително оспорвани, като нито един сет не е завършвал с разлика от повече от два гейма.

„Ако не друго, ще бъде красив мач. Очаквам го с нетърпение“, сподели Димитров след победата си над Меншик. Двубоят е насрочен за събота, 4 юли, и се очаква да започне около 18:30 часа българско време.

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