Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор Димитров срещу Матео Беретини на "Уимбълдън"

Григор Димитров срещу Матео Беретини на "Уимбълдън"

  • 4 юли 2026 | 13:53
  • 244
  • 0
Григор Димитров срещу Матео Беретини на "Уимбълдън"

Програмата на „Централния корт“ в събота ще предложи един от най-очакваните сблъсъци в мъжката схема на Уимбълдън. Той ще започне около 20 часа, като е трети в програмата на корта.

Григор Димитров и Матео Беретини подновяват своето съперничество в директен спор за място в четвъртия кръг на турнира. Двамата тенисисти, които са бивши членове на световния Топ 10 и имат богата история в „Ол Инглънд Клъб“, се намират в отлична форма и обещават зрелище за феновете в Лондон.

Григор Димитров: Страхът не ти е приятел
Григор Димитров: Страхът не ти е приятел

Григор Димитров достигна до тази фаза след две впечатляващи победи. Той започна участието си с чист успех над австралиеца Дейн Суини (7-6, 6-3, 7-5), а във втория кръг преодоля 15-ия поставен Якуб Меншик в четири сета. В мача срещу чеха Димитров показа изключителна психическа здравина, като успя да спаси цели 13 от 15-те възможности за пробив, пред които бе изправен. Българинът, който бе полуфиналист тук през 2014 г., изглежда напълно възстановен от контузията, която го принуди да се откаже на същия корт преди година срещу Яник Синер.

От другата страна на мрежата застава Матео Беретини, който напомня за формата си от 2021 г., когато достигна до финала на Уимбълдън. Италианецът премина през истински тест в първия кръг, побеждавайки Стан Вавринка в мач с четири тайбрека, а след това се справи и с 20-ия поставен Артур Фис със 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Беретини разчита на мощния си начален удар, като в първите два кръга е постигнал средно по 22.5 аса на мач и е спечелил 82% от точките на свой първи сервис.

Това ще бъде едва третият официален двубой между Димитров и Беретини и първият им сблъсък на трева. До момента балансът е изравнен – 1:1 победи. Григор триумфира в Монте Карло на клей през 2019 г., докато италианецът спечели срещата им във Виена на твърди кортове по-късно през същата година. Интересно е, че и в двата случая мачовете са били изключително оспорвани, като нито един сет не е завършвал с разлика от повече от два гейма.

„Ако не друго, ще бъде красив мач. Очаквам го с нетърпение“, сподели Димитров след победата си над Меншик. Двубоят е насрочен за събота, 4 юли, и се очаква да започне около 18:30 часа българско време.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

  • 4 юли 2026 | 12:55
  • 10303
  • 1
Хуркач стигна третия кръг за първи път от три години, Оже-Алиасим с чиста победа

Хуркач стигна третия кръг за първи път от три години, Оже-Алиасим с чиста победа

  • 4 юли 2026 | 02:54
  • 2553
  • 0
Сабаленка е в четвъртия кръг на “Уимбълдън” и ще спори с Осака

Сабаленка е в четвъртия кръг на “Уимбълдън” и ще спори с Осака

  • 4 юли 2026 | 01:28
  • 1139
  • 6
Акцентите от ден 5 на "Уимбълдън"

Акцентите от ден 5 на "Уимбълдън"

  • 3 юли 2026 | 23:21
  • 20480
  • 3
Джокович изравни рекорд на Федерер, Синер с убедителна победа

Джокович изравни рекорд на Федерер, Синер с убедителна победа

  • 3 юли 2026 | 19:51
  • 10359
  • 5
Джесика Пегула, Наоми Осака и Белинда Бенчич се класираха за четвъртия кръг на "Уимбълдън"

Джесика Пегула, Наоми Осака и Белинда Бенчич се класираха за четвъртия кръг на "Уимбълдън"

  • 3 юли 2026 | 18:02
  • 1024
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

  • 4 юли 2026 | 03:44
  • 116176
  • 409
Основен халф подписа нов договор с Левски

Основен халф подписа нов договор с Левски

  • 4 юли 2026 | 12:09
  • 7259
  • 17
Етър удари Ботев в Коматево

Етър удари Ботев в Коматево

  • 4 юли 2026 | 10:46
  • 15090
  • 13
Последно: Мексико - Англия остава по програма

Последно: Мексико - Англия остава по програма

  • 4 юли 2026 | 12:12
  • 5266
  • 1
Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

  • 4 юли 2026 | 06:32
  • 30174
  • 12
Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

  • 4 юли 2026 | 12:55
  • 10303
  • 1