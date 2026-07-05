Хебър се разбра с Ивайло Михайлов

Хебър успя да привлече в редиците си бившия си нападател Ивайло Михайлов, който през миналия сезон наниза 6 гола с екипа на Добруджа в елита, пише "Котаспорт".

Стрелецът е прекратил договора си с тима от Добрич и от няколко дни вече е свободен агент. След разговори с Николай Митов и Валентин Василев – Валдани, той е парафирал с тима от Пазарджик и ще се опита да му помогне да спечели промоция в елита.

Михайлов е юноша на Пирин (Благоевград). На 28 април 2018 г. дебютира за мъжкия отбор при загубата с 2:1 като гост на Славия. Въпреки,че подписа първи договор с родния си клуб,той бе освободен от Уорън Фийни. За него това ще бъде втори период в отбора от Пазарджик.

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