Валентин Илиев: Момчетата се стараят много

Старши треньорът на ЦСКА II Валентин Илиев сподели първите си впечатления след победата на тима с 2:0 над Хебър в сблъсък от Втора професионална лига.

"Момчетата се стараят много. Млади и амбицирани момчета. Ние всеки мач очакваме да изглеждаме добре, да се развиваме и като отбор, и като индивидуалности. Нашата работа във втория отбор е да изграждаме млади футболисти.



Нивото е добро във Втора лига. Има какво да се желае. Със сигурност може да е по-добре. Всички мачове гледам с емоция на моя син. От много време съм се научил да разграничавам личния от професионалния живот", заяви Илиев.