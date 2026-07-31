Юли Петков: Жалко, че не вкарахме втори гол

Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков даде мнението си след ремито 1:1 срещу Локомотив (София). Асистентът на Ратко Достанич съжали, че "белите" не са отбелязали второ попадение, с което да спечелят мача.

"Бяхме доста добре подготвени в офанзивен план, изпуснахме положения, отмениха ни гол. Можеше и да победим, можехме и да загубим. Първия кръг играхме с доста силен отбор като ЦСКА, успяхме да ги затрудним максимално. Срещу Арда не успяхме да влезем добре, може би не беше нашият мач.

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Днес момчетата се раздадоха, просто не успяхме да развием повечето атаки, но трябва да съжаляваме, че не отбелязахме втори гол. В начална фаза на първенството сме, всеки отбор все още не е намерил на 100% възможностите си. Търсехме победата, надявам се, че в следващите кръгове ще победим", бившият полузащитник на Локомотив (София), Левски, Спартак (Плевен) и Академик (София).

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Снимки: Startphoto