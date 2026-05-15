Хебър и Марек си размениха по гол и плуват в средата на таблицата

Отборите на Хебър и Марек завършиха 1:1 в двубой от предпоследния кръг на Втора лига, игран на стадион "Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Гостите откриха резултата още в 7-ата минута чрез Симеон Вешев, а през втората част Тодор Чаворски възстанови равенството с попадение в 56-ата минута.

И двата тима вече си осигуриха мястото в професионалния футбол и през следващия сезон. Хебър е с 40 точки, а Марек с 38 в средата на таблицата.

