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УЕФА готви голям удар върху Макаби за мача с ЦСКА

  • 31 юли 2026 | 21:42
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УЕФА готви голям удар върху Макаби за мача с ЦСКА
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Слушай на живо: Макаби (Тел Авив) - ЦСКА

Израелският Макаби Тел Авив е заплашен от тежка санкция от УЕФА, която може да доведе до провеждането на домакинския мач срещу ЦСКА от третия квалификационен кръг на Лига Европа без публика. Причината за евентуалното наказание е употребата на пиротехника от страна на привържениците на тима по време на реванша срещу Шериф Тираспол.

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Срещата между двата отбора е насрочена за четвъртък, 6 август, от 19:00 часа българско време и ще се играе на „Аджарабет Арена“ в Батуми, Грузия.

Европейската футболна централа е стартирала дисциплинарна процедура срещу „жълтите“ заради инцидентите с пиротехнически средства по време на домакинството им срещу молдовския Шериф. В резултат на това УЕФА е изпратила официално нареждане до клуба от Тел Авив да преустанови незабавно продажбата на билети за предстоящия мач срещу ЦСКА.

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Тази мярка ще бъде в сила докато дисциплинарното производство не приключи. Това поставя под сериозно съмнение дали двубоят на черноморския бряг в Грузия ще се състои пред зрители.

От израелския клуб публикуваха официално изявление, с което информираха своите фенове за създалата се ситуация.

"Вследствие на дисциплинарното производство, открито от УЕФА срещу Макаби Тел Авив относно използването на пиротехнически средства по време на вчерашния домакински мач от квалификациите на Лига Европа срещу Шериф Тираспол, клубът получи следобед указание от УЕФА да спре всякаква продажба на билети за домакинския мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа, докато производството не приключи“, се казва в позицията на Макаби.

От клуба от Тел Авив уверяват, че сътрудничат изцяло на УЕФА и ще уведомят привържениците си веднага щом има окончателно решение по казуса с продажбата на пропуски за срещата.

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