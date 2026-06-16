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Президентът на Хебър остава начело на клуба

  • 16 юни 2026 | 15:39
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Президентът на Хебър остава начело на клуба

На проведеното снощи редовно общо отчетно-изборно събрание делегатите на ФК Хебър 1918 гласуваха доверие за нов управленски мандат на досегашния президент на клуба Валентин Василев – Валдани. По предложение на президента беше преизбран и действащият до момента 7-членен Управителен съвет на клуба. Освен Валентин Василев, в него влизат още: Гурко Митев, Лазар Костов, Николай Ичев, Димчо Ганев, Запрян Въжев и Иван Въжев.

Форумът започна със спортно-технически отчет на президента за изминалия шестмесечен период след извънредното събрание през януари. Василев представи и актуалното финансово състояние на клуба, като подчерта, че задължението към НАП все още не е изцяло погасено, но ръководството има ясна цел то да бъде изплатено напълно до края на следващата състезателна година.

Добрата новина за всички хебърци е, че Сдружение „ФК Хебър 1918“ – Пазарджик е получило лиценз от БФС за спортно-състезателната 2026/2027 година. Лиценз е получил и създаденият през миналата година ПФК „Хебър 1918“ АД, чрез който вече ще се осъществява стопанската дейност на клуба.Според решението на Лицензионната комисия и двете структури – Сдружението и ПФК „Хебър 1918“ АД – покриват изцяло изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране и получават без забележки лиценз за участие във Втора професионална футболна лига.

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