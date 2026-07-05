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Коя ще е най-добрата стратегия в Гран При на Великобритания?

  • 5 юли 2026 | 13:11
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От официалния доставчик на гуми във Формула 1 Пирели практически гарантират, че днешната Гран При на Великобритания ще включва само едно спиране в бокса, ако няма чрезвичайни обстоятелства като късно излизане на колата на сигурността.

Но кой ще е най-оптималният вариант за покриване на дистанцията от 52 състезателни обиколки на „Силвърстоун“? Според Пирели най-добрата стратегия включва старт със средно твърдите сликове и втори стинт с твърдите, като спирането в бокса трябва да дойде между обиколки 24 и 30.

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Алтернативно първата серия може да бъде удължена, което да позволи преминаване към меките сликове за финалната фаза от битката. В този случай прозорецът за спиране в бокса е между обиколки 29 и 35. За пилотите с по-задни стартови позиции е наличен и вариантът за начало с твърдите гуми и преминаване към средно твърдите със спиране между обиколки 28 и 34. Най-агресивната стратегия е старт с меките, с които да се направят първите между 16 и 22 тура, след което да има по-дълъг втори стинт с твърдата смес.

От гледна точка наличните гуми за състезанието, абсолютно всички пилоти разполагат с един комплект чисто нови твърди гуми. При средно твърдите се наблюдава малко по-голямо разминаване, като единствено Лиам Лоусън, Нико Хюлекенберг, Алекс Албон и Франко Колапинто имат по само два комплекта от тях, от които един нов и един вече използван. Останалите пилоти има по три чифта, като някои са с две нови комплекта, а други с един.

Състезанието за Гран При на Великобритания, девети кръг за сезон 2026 във Формула 1, започва в 17:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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