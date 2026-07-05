Пилотите от Формула 1 разкритикуваха опасното "йо-йо" състезание в спринта на "Силвърстоун"

Големите разлики в използването на електрическа енергия доведоха до „хаос“ в първите няколко обиколки, като се очаква тези сцени да се повторят и в неделя.

„Първата обиколка беше пълен хаос заради използването на енергията“, заяви пилотът на Макларън Оскар Пиастри, след като завърши седми в съботното спринтово състезание на „Силвърстоун“.



„Честно казано, в някои моменти беше доста опасно, но това е положението… След това следването на другите болиди беше много, много трудно от гледна точка на това да запазиш контрол над колата.



„Със сигурност има неща, които трябва да се прегледат, но поне знаем какво да очакваме утре – а именно хаос“, добави още австралиецът.

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Състезателите знаят от почти две години, че първото състезание на „Силвърстоун“ по новите технически правила на Формула 1 ще бъде едно от най-проблемните изпитания за този формат предвид конфигурацията на пистата. Тази прогноза се сбъдна под формата на безразборна поредица от начални обиколки, продиктувани от различните стратегии за използване на енергия.

Подобно на откриващата сезона Гран При на Австралия през март, наситените с екшън начални обиколки зарадваха плащащите зрители по трибуните, но самите пилоти бяха разочаровани, че голяма част от действието се определяше от нивата на заряд на батериите, а не от уменията и смелостта. Това доведе и до някои рискови моменти, причинени от внезапни промени в скоростта.

ФИА предприе действия за смекчаване на този проблем след инцидента на Оливър Беарман на „Сузука“, където пилотът на Хаас катастрофира тежко, докато се опитваше да избегне болида на Франко Колапинто, който в този момент от обиколката използваше много по-малко електрическа мощност. Пакетът от промени, който включваше изменения в нивата на мощност и възможността да се намали количеството енергия, което може да се възстановява всяка обиколка, обаче беше по същество временно решение.

Конфигурацията на „Силвърстоун“, където голяма част от обиколката се състои от прави и бързи завои, в които болидите се нуждаят от повече енергия, отколкото могат да възстановят, винаги е щяла да разкрие фундаменталните ограничения на хардуера, който не може да бъде променян.

Оттук идва и оплакването на Пиастри, че е прекарал по-голямата част от първата си обиколка, „опитвайки се да не се блъсне в задната част на другите“. Този проблем до голяма степен отсъстваше в последните четири състезателни уикенда, тъй като конфигурациите на пистите в Канада, Монако, Барселона и Австрия са по-предвидими по отношение на електрическата стратегия. Съотношението между прави и завои, както и естеството на тези завои, обикновено тласкат отборите и пилотите към един и същ подход за възстановяване и използване на енергия.

„Темпото не беше твърде лошо“, каза Шарл Леклер от Ферари, който стартира четвърти, но загуби позиции в началото, след което надделя над Макс Верстапен и Пиастри в „йо-йо“ битката, за да завърши пети.



„Трудното е, че когато бях в битка, бяхме много уязвими, защото имаме много различно разгръщане на енергията от останалите. Затова ми беше много трудно да изпреварвам.



„По пътя към завой 15 [правата „Хангар“ към „Стоу“] бях много, много бавен в сравнение с колите около мен. Честно казано, Макс беше дори по-бавен.



„Но просто имаше огромни разлики и от доста състезания не бяхме виждали толкова големи разлики между колите, което прави битките малко по-сложни“, добави монегаскът.

George Russell picks off the two McLarens in consecutive corners! 👏👏#F1Sprint #BritishGP pic.twitter.com/vQfc7xIMf8 — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

Част от притесненията произтичат от разликите в скоростта на приближаване, като например когато Верстапен направи ранен ход срещу Джордж Ръсел на старт-финалната права и изглеждаше, че настига болида на Мерцедес много по-бързо от очакваното, което наложи рефлексивно отклоняване. По-късно в обиколката той и Пиастри почти се сблъскаха.

Контрааргументът, изтъкван от някои наблюдатели, е, че това са най-добрите пилоти в света и бързите реакции са предпоставка за състезания на такова ниво. Също така съществува и гледна точка – паметно изразена от изпълнителния директор на Ф1 Стефано Доменикали по-рано тази година, когато каза, че „изпреварването си е изпреварване“ – че наситеното с екшън състезание забавлява публиката и изглежда добре в обзорните репортажи, така че по дефиниция е нещо добро.

Това обаче отчасти се дължи на факта, че използването на електрическа енергия е до голяма степен невидимо с просто око. Състезателните пуристи и самите пилоти смятат маневрите за изпреварване, продиктувани от различни нива на батерията, за фундаментално незаслужени и повърхностни. Що се отнася до фактора безопасност, рискът е елемент, който най-добре се преценява от самите състезатели, а не от „експертите“ пред телевизорите.

Интересно е, че тези, които излязоха от суматохата на началните обиколки в добра позиция, имаха малко по-нюансиран поглед. Ландо Норис, който имаше сравнително самотно състезание на третото място, каза, че надпреварата е била „по-добра, отколкото очаквах“.

Punchy at the start and then bold through Copse 😮



Lando made a brilliant start to #F1Sprint 🤩#F1 #BritishGP @McLarenF1 pic.twitter.com/6FEPtLs7ec — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

Предвид факта, че хардуерът не може да се промени тази година, но ще бъде ревизиран през следващите сезони, за да се намали нивото на електрическия принос, много от пилотите са стигнали до етап, в който са се отказали да се оплакват. Макс Верстапен е един от тях.

„Реших за себе си повече да не казвам нищо по този въпрос“, заяви той.

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Снимки: Gettyimages