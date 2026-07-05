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Ново попълнение в щаба на Ханзи Флик

  • 5 юли 2026 | 06:20
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Ново попълнение в щаба на Ханзи Флик

Ръководството на Барселона продължава да работи по всички аспекти, свързани с първия отбор, като фокусът не е само върху привличането на нови играчи, но и върху ключови звена като физическата подготовка. Клубът предприема дълбока реорганизация в тази област, създавайки нов отдел, наречен „Звено за представяне и оптимизация“. Неговата цел е да уеднакви цялата методология на клуба по отношение на физическата подготовка във всички спортни секции.

Начело на този нов отдел застава Хулио Тоус, който досега отговаряше за физическата подготовка на първия отбор. Освободената от него позиция ще бъде заета от Ян-Бенямин Кугел. Изборът е на новия треньор Ханзи Флик, тъй като Кугел е негов доверен човек, с когото са работили заедно в продължение на няколко години в Германската футболна федерация.

Наставникът е настоявал за промени в тази област, след като през миналия сезон се появиха проблеми, свързани с физическата подготовка и възстановяването на контузени играчи. Най-очевидният пример беше случаят с Рафиня, който получи рецидив на контузията си и трябваше да остане извън терените месец повече от предвиденото. Поради тази причина Флик е търсил промяна, която сега съвпада с преструктурирането, което клубът предприема в това звено.

Кугел притежава богат опит в своята сфера. Той работи в продължение на десетилетие в Германската футболна федерация и е част от треньорския щаб на Йоахим Льов, който изведе Германия до световната титла през 2014 г. Освен това е изпълнявал функции, свързани с физическата подготовка, в няколко клуба като Кьолн, Вердер Бремен, ПСВ Айндховен и Бенфика, а също така е работил и с националния отбор на Израел.

Специалистът винаги е бил в челните редици на иновациите във физическата подготовка, развивайки дейността си в отдела за представяне и иновации на Германската футболна федерация. Сега той пристига в Барселона с основната цел да сведе до минимум контузиите – един от най-големите проблеми за „блаугранас“ през изминалия сезон. Друга важна задача пред него ще бъде да подготви играчите да поддържат през всичките 90 минути интензивната преса, която е толкова характерна за отборите на Ханзи Флик.

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