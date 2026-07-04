Официализираха победата на Никола Цолов на "Силвърстоун"

Петата победа на Никола Цолов от началото на сезона във Формула 2 беше официализирана, след като ФИА публикува крайното класиране от днешния спринт на „Силвърстоун“.

Никола Цолов с нова фантастична победа след изпреварване в последната обиколка

В него Българския лъв стартира от шестата позиция и триумфира с изпреварване в последната обиколка срещу основния си съперник в битката за титлата Габриеле Мини. С днешния си успех Цолов излезе на първата в генералното класиране с актив от 106 точки, колкото има и Мини, който обаче има само една победа на своята сметка срещу пет за Българския лъв.

Цолов: Не очаквахме днес да спечелим

Основното състезание на „Силвърстоун“, с което ще бъде преполовен сезонът във Формула 2, е предвидено за утре от 13:15 часа българско време, като то ще бъде с продължителност от 29 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса. Цолов ще стартира от петата позиция, а от полпозишъна ще потегли Рафаел Камара.

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Снимки: Red Bull Content Pool

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