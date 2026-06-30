Ювентус преговаря с Дженоа за млад талант, който дебютира за Италия

От Ювентус водят напреднали преговори с Дженоа за привличането на младия нападател Джеф Екатор, съобщават трансферните експерти в Италия.

Смята се, че трансферната сума по сделката ще бъде около 15 млн. евро. Торинският гранд вече е постигнал споразумение с 19-годишния играч за договор до 2031-ва при заплата от 1,3 млн. евро на сезон. От Дженоа обаче се надяват да задържат своя юноша за още една кампания. Също така на “Луиджи Ферарис” ще пристигне левият бек от дубъла на Ювентус Давид Пучка.

🚨⚪️⚫️ Juventus are advancing in talks with Genoa to sign Jeff Ekhator in a deal involving multiple players.



2006 born striker to join Juventus with David Puczka and Giovanni Daffara moving from Juve to Genoa. 🔴🔵🔃



🎥🇮🇹 https://t.co/kKKuWHHKF6 pic.twitter.com/9UW7c7Khk9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

През миналия сезон Екатор изигра общо 32 мача с 4 гола, а в началото на този месец той дебютира за националния отбор на Италия, асистирайки за победното попадение за успеха с 1:0 в контролата с Гърция.

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Снимки: Gettyimages