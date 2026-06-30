Ювентус преговаря с Дженоа за млад талант, който дебютира за Италия

От Ювентус водят напреднали преговори с Дженоа за привличането на младия нападател Джеф Екатор, съобщават трансферните експерти в Италия.
Смята се, че трансферната сума по сделката ще бъде около 15 млн. евро. Торинският гранд вече е постигнал споразумение с 19-годишния играч за договор до 2031-ва при заплата от 1,3 млн. евро на сезон. От Дженоа обаче се надяват да задържат своя юноша за още една кампания. Също така на “Луиджи Ферарис” ще пристигне левият бек от дубъла на Ювентус Давид Пучка.
През миналия сезон Екатор изигра общо 32 мача с 4 гола, а в началото на този месец той дебютира за националния отбор на Италия, асистирайки за победното попадение за успеха с 1:0 в контролата с Гърция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages