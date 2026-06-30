Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус преговаря с Дженоа за млад талант, който дебютира за Италия

Ювентус преговаря с Дженоа за млад талант, който дебютира за Италия

  • 30 юни 2026 | 16:28
  • 447
  • 0
Ювентус преговаря с Дженоа за млад талант, който дебютира за Италия

От Ювентус водят напреднали преговори с Дженоа за привличането на младия нападател Джеф Екатор, съобщават трансферните експерти в Италия.

Смята се, че трансферната сума по сделката ще бъде около 15 млн. евро. Торинският гранд вече е постигнал споразумение с 19-годишния играч за договор до 2031-ва при заплата от 1,3 млн. евро на сезон. От Дженоа обаче се надяват да задържат своя юноша за още една кампания. Също така на “Луиджи Ферарис” ще пристигне левият бек от дубъла на Ювентус Давид Пучка.

През миналия сезон Екатор изигра общо 32 мача с 4 гола, а в началото на този месец той дебютира за националния отбор на Италия, асистирайки за победното попадение за успеха с 1:0 в контролата с Гърция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Агире: Сега всичко е различно, защото усещаме цялата страна зад гърба си

Агире: Сега всичко е различно, защото усещаме цялата страна зад гърба си

  • 30 юни 2026 | 11:27
  • 880
  • 0
Кот Д'Ивоар и Норвегия са вперили поглед в историята

Кот Д'Ивоар и Норвегия са вперили поглед в историята

  • 30 юни 2026 | 11:08
  • 1576
  • 1
Кристиан Ромеро поднови тренировки

Кристиан Ромеро поднови тренировки

  • 30 юни 2026 | 11:04
  • 421
  • 0
Ван Дайк: Тренирахме толкова много дузпи и пак отпаднахме по този начин

Ван Дайк: Тренирахме толкова много дузпи и пак отпаднахме по този начин

  • 30 юни 2026 | 10:56
  • 1781
  • 4
Селекционерът на Мароко вярва, че "Атласките лъвове" са готови за нещо голямо

Селекционерът на Мароко вярва, че "Атласките лъвове" са готови за нещо голямо

  • 30 юни 2026 | 10:34
  • 806
  • 2
Греъм Потър: Трябва да изиграем мача на живота си срещу Франция

Греъм Потър: Трябва да изиграем мача на живота си срещу Франция

  • 30 юни 2026 | 10:30
  • 3202
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

  • 30 юни 2026 | 09:56
  • 18644
  • 87
Халф обяви трансфера си в Левски

Халф обяви трансфера си в Левски

  • 30 юни 2026 | 13:56
  • 14816
  • 3
Барселона в напреднали преговори с новия гард на България

Барселона в напреднали преговори с новия гард на България

  • 30 юни 2026 | 16:03
  • 3982
  • 2
Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

  • 30 юни 2026 | 12:11
  • 15565
  • 20
Перес готви умопомрачителна оферта за Олисе, която може да счупи рекорда на Неймар

Перес готви умопомрачителна оферта за Олисе, която може да счупи рекорда на Неймар

  • 30 юни 2026 | 13:55
  • 12397
  • 18
Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

  • 30 юни 2026 | 09:05
  • 14223
  • 20