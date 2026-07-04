Ландо Норис: Приятно съм изненадан, но е само спринт

Ландо Норис заяви, че е останал приятно изненадан от представянето си в спринта на „Силвърстоун“, в който световният шампион стартира шести и завърши трети след много силни откриващи километри. Пилотът на Макларън също така призна, че не е имал темпото да се бори с Андреа Кими Антонели и Люис Хамилтън, които завършиха първи и втори.
Антонели проби защитата на Хамилтън и спечели спринта на "Силвърстоун"
„Днес беше много добро състезание. Добър старт, добра първа обиколка. Нямах темпото да се боря с Кими и Люис, но имах добра битка с Джордж и другите зад мен. Приятно съм изненадан, но е само спринт и трябва да направим всичко отново.
„Определено има няколко неща, които можем да подобрим. Беше добро състезание, добри точки, дадох всичко, което разполагах. Джордж ме настигаше доста бързо в края“, обясни световният шампион.
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Снимки: Gettyimages