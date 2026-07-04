Хамилтън: Кими просто прелетя покрай мен

Люис Хамилтън призна, че е бил практически беззащитен срещу Андреа Кими Антонели по време на днешния спринт на „Силвърстоун“, в който британецът стартира първи и завърши втори зад Антонели.

„Беше трудно състезание, в което да задържа Мерцедес зад мен. Още вчера казах, че може би това ще се случи, а с вятъра днес, който беше доста силен и насрещен на обратната права, той просто прелетя покрай мен.



„Натисках възможно най-здраво, дадох абсолютно всичко от себе си. Но поздравления за Кими, имам работа за вършене, за да опитаме да съкратим разликата и да останем близо до тях“, каза Хамилтън.