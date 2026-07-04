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Хамилтън: Кими просто прелетя покрай мен

  • 4 юли 2026 | 15:08
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Люис Хамилтън призна, че е бил практически беззащитен срещу Андреа Кими Антонели по време на днешния спринт на „Силвърстоун“, в който британецът стартира първи и завърши втори зад Антонели.

Антонели проби защитата на Хамилтън и спечели спринта на "Силвърстоун"
Антонели проби защитата на Хамилтън и спечели спринта на "Силвърстоун"

„Беше трудно състезание, в което да задържа Мерцедес зад мен. Още вчера казах, че може би това ще се случи, а с вятъра днес, който беше доста силен и насрещен на обратната права, той просто прелетя покрай мен.

„Натисках възможно най-здраво, дадох абсолютно всичко от себе си. Но поздравления за Кими, имам работа за вършене, за да опитаме да съкратим разликата и да останем близо до тях“, каза Хамилтън.

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Снимки: Gettyimages

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