Кими Антонели: Бяха забавни първи 10 обиколки с Люис

Андреа Кими Антонели заяви след победата си в спринта на „Силвърстоун“, че първите 10 обиколки от него са му били забавни. В тях италианецът трябваше да настигне и изпревари тръгналия от първото място Люис Хамилтън, което той стори в осмия тур, след което кара необезпокояван до финала, за да спечели.

„Бяха забавни първи 10 обиколки с Люис. И двамата натискахме много здраво. Когато получих правото да използвам режима за изпреварване, знаех, че шансът ми идва. Бях много близо на излизането на четвъртия завой и се изравних на влизането на „Бруукландс“, но той използва бууст, така че реших да изчакам.



„Използвах всичко, което имах в подхода за „Стоу“ и успях да го изпреваря. След това се опитах да вляза в ритъм и да се откъсна на над секунда, за да не може Люис да използва режима за изпреварване, след което просто да финиширам.



„В момента инерцията е на моя страна, с отбора вършим страхотна работа, но не можем да сваляме гарда си. Люис и Ферари вършат невероятна работа, Ред Бул и Макларън идват, а и Джордж е много бърз. Просто трябва да продължим да вдигаме летвата и да записваме класиранията“, заяви Антонели.