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  3. Доскорошен вратар на Лудогорец пред трансфер в Берое

Доскорошен вратар на Лудогорец пред трансфер в Берое

  • 2 юли 2026 | 09:27
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Доскорошен вратар на Лудогорец пред трансфер в Берое

Берое е напът да се подсили с доскорошен вратар на Лудогорец. Става въпрос за 23-годишния страж Дамян Христов, който за последно пазеше за дубъла на разградчани във Втора лига, твърди "Тема Спорт". Така заралии ще решат проблема с поста под рамката. Привличането на Христов почти сигурно означава, че бразилецът Артур Мота няма да се завърне.

Берое преподписа с 19-годишен
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188-сантиметровият страж има 17 двубоя за младежкия национален отбор на България. В кариерата си е пазил още за Етър. Има и мачове за първия тим на Лудогорец, където продължават да залагат на Серджио Падт и Хендрик Бонман.

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