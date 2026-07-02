След разследване на европейската прокуратура: задържаха бивш футболист на Берое и Левски

Легендата на Берое и бивш футболист на Левски Васил Драголов, а също така и синът му Виктор Драголов са сред задържаните при разследване на Европейската прокуратура за предполагаема измама с европейски средства, съобщава телевизия "Стара Загора".

Според разследващите схемата е била свързана с неправомерно усвояване на средства по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г. Чрез търговски дружества са кандидатствали за финансиране, като се проверяват данни за подаване на неверни документи и фиктивни трудови правоотношения.

Към момента на Васил Драголов и Виктор Драголов е наложена прокурорска мярка „задържане за срок до 72 часа“. Предстои съдът да се произнесе по искането за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.Разследването продължава.

Всички задържани се считат за невинни до доказване на противното с влязла в сила присъда.

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