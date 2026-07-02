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Берое обяви началния час на първата си контрола

  • 2 юли 2026 | 11:35
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Берое обяви началния час на първата си контрола

Футболният Берое ще се изправи срещу третодивизионния Димитровград в първата си контролна среща от лятната си подготовка. От старозагорския клуб обявиха, че проверката ще започне в 10:30 часа на 4 юли и ще се проведе на тренировъчната база над стадион "Берое".

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Мачът ще бъде неофициален дебют за новия наставник на Берое Владимир Манчев, който миналата седмица изведе тима за първа тренировка преди началото на новия сезон във Втора лига. Следващата проверка за старозагорци ще бъде на 8 юли срещу Левски (Карлово).

До този момент Берое представи официално три нови попълнения - защитника Георги Вълчев, и бившите футболисти на Марек (Дупница) Симеон Вешев и Борислав Вакадинов. От клуба съобщиха, че юношите Ивайло Митев и Мирослав Георгиев са преподписали своите договори със старозагорци.

Берое започва новия сезон във Втора лига с домакинство на Хебър (Пазарджик), а заради наказание на домакините мачът ще бъде при закрити врата.

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