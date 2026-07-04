Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

Шестият ден на “Уимбълдън” продължава програмата на третия кръг в надпреварата. Втората половина от 1/16-финалите на третия за годината турнир от “Големия шлем” ще бъде особено вълнуваща за българската публика. Година след контузията, която спря Григор Димитров от нещо голямо срещу Яник Синер, сега първата ни ракета излиза срещу италианеца Матео Беретини в спор за място на осминафиналите. Този двубой е от вечерната програма и ще стартира не по-рано от 18:30 часа българско време. Sportal.bg ще ви предложи да проследите всичко най-интересно от турнирния ден в реално време.

Междувременно участието си на “свещената трева” стартира и участникът ни при юношите Димитър Кисимов.

Димитър Кисимов започва участието си на Уимбълдън в събота

Иначе програмната схема при мъжете откриват Алекс де Минор от Австралия и американецът Закари Свайда не по-рано от 13:00 часа българско време.

Междувременно ще видим и други интересни сблъсъци като този между Карен Хачанов и Франческо Коболи, както и между Франсис Тиафо и Александър Бублик.

Дамите също започват около 13:00 часа, като ще се играят две срещи паралелно. В едната от тях американката Ема Наваро излиза срещу Марта Костюк от Украйна.

Паралелно с тях играят рускинята Людмила Самсонова и Мари Бузкова от Чехия.

Особено вълнуващ се очертава и мачът между италианката Джазмин Паолини и Мария Сакари от Гърция.

Те би трябвало да стартират не по-рано от 15:00 часа, а за половин час по-късно е насрочен сблъсъкът на защитаващата титлата си Ига Швьонтек и Александра Еала от Филипините.

Последен пък би трябвало да е американският сблъсък между Аманда Анисимова и Мадисън Кийс.

Иначе днес по кортовете във Великобритания ще видим още любопитни имена като Линда Носкова, Елена Рибакина, както и още класни състезателки.

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