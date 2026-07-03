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Димитър Кисимов започва участието си на Уимбълдън в събота

  • 3 юли 2026 | 15:08
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Димитър Кисимов започва участието си на Уимбълдън в събота

Единственият роден представител в турнира при юношите на Уимбълдън Димитър Кисимов ще започне участието си на сингъл в събота.

18-годишният българин е поставен под номер 9 в схемата и на старта ще се изправи срещу Рафаеле Чурнели от Франция.

Това ще бъде втората им среща на корта. В първата на финала на турнира във Вийена (Испания) през март Кисимов загуби с 6:4, 6:7(9), 3:6.

Миналата седмица Димитър Кисимов участва на турнира на трева от категория J300 на ITF в Роухямптън (Великобритания) - последната престижна проверка преди началото на юношеската надпревара на Уимбълдън. Българинът загуби на осминафиналите на сингъл с 5:7, 6:7(4) от деветия поставен Яник Алварес (Пуерто Рико), след като преди този мач постигна две победи.

Димитър Кисимов ще участва и в турнира на двойки в Лондон. Той и южноафриканецът Конър Дойг. спечелиха титлата на Откритото първенство на Австралия през януари, а на „Ролан Гарос“ отпаднаха във втория кръг.

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