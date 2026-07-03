Верстапен: Все още не сме там, където искаме да бъдем

Макс Верстапен ще започне утрешния спринт на „Силвърстоун“ от третата позиция на стартовата решетка, след като той се доближи най-много до Люис Хамилтън и Андреа Кими Антонели, които бяха в своя собствена лига в днешната квалификация.

MV3 lining up in P3 for the Sprint at Silverstone 👏#F1 || #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/Cv6M9nbQsc — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 3, 2026

В нея пилотът на Ред Бул изостана с 0.321 секунди от Хамилтън, а в рамките на 0.077 зад Верстапен се събраха още четирима пилоти (Шарл Леклер, Джордж Ръсел, Ландо Норис и Оскар Пиастри). По думите на четирикратния шампион тимът на Ред Бул е направил прогрес, но все още има по какво да работи, най-вече при използването на електрическата енергия от хибридната система.

Хамилтън "взриви" хилядите по трибуните с полпозишън за спринта на "Силвърстоун"

„За нас изходът от SQ3 беше доста оспорван, спокойно можех да съм трети, шести или седми, но бях от добрата страна. Малко по-близо сме, но все още не сме там, където искаме да бъдем. Изоставаме малко в завоите, но и в използването на енергията, така че имаме няколко неща, които трябва да разберем, за да намерим още време.



„Разбира се, ще се опитаме да направим това след спринта. Те (Хамилтън и Антонели) изглеждат доста бързи. И, ако те са бързи, принципно и техните съотборници трябва да са бързи в състезателно темпо, щом нещата се успокоят. Така че за мен мисля, че ще е по-скоро битка с пилотите зад мен (в спринта)“, заяви Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages