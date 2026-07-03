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Верстапен: Все още не сме там, където искаме да бъдем

  • 3 юли 2026 | 20:07
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Макс Верстапен ще започне утрешния спринт на „Силвърстоун“ от третата позиция на стартовата решетка, след като той се доближи най-много до Люис Хамилтън и Андреа Кими Антонели, които бяха в своя собствена лига в днешната квалификация.

В нея пилотът на Ред Бул изостана с 0.321 секунди от Хамилтън, а в рамките на 0.077 зад Верстапен се събраха още четирима пилоти (Шарл Леклер, Джордж Ръсел, Ландо Норис и Оскар Пиастри). По думите на четирикратния шампион тимът на Ред Бул е направил прогрес, но все още има по какво да работи, най-вече при използването на електрическата енергия от хибридната система.

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„За нас изходът от SQ3 беше доста оспорван, спокойно можех да съм трети, шести или седми, но бях от добрата страна. Малко по-близо сме, но все още не сме там, където искаме да бъдем. Изоставаме малко в завоите, но и в използването на енергията, така че имаме няколко неща, които трябва да разберем, за да намерим още време.

„Разбира се, ще се опитаме да направим това след спринта. Те (Хамилтън и Антонели) изглеждат доста бързи. И, ако те са бързи, принципно и техните съотборници трябва да са бързи в състезателно темпо, щом нещата се успокоят. Така че за мен мисля, че ще е по-скоро битка с пилотите зад мен (в спринта)“, заяви Верстапен.

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Снимки: Gettyimages

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