Люис Хамилтън: Публиката ми даде поне две десети

Люис Хамилтън не можа да сдържи емоциите си, след като спечели полпозишъна за утрешния спринт на „Силвърстоун“, побеждавайки с 0.011 секунди Андреа Кими Антонели в края на спринтовата квалификация.

SPRINT POLE FOR LEWIS!! A super start to the weekend 👊🇬🇧 pic.twitter.com/Bx2Ayf4Iby — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 3, 2026

След нейния край седемкратният шампион заяви, че преди началото на уикенда във Ферари изобщо не са очаквали да се борят в челото заради по-ниската мощност, с която Черните кончета разполагат. Той не пропусна да отбележи и помощта, която е получил от хилядите по трибуните в Дома на британския моторспорт.

Хамилтън "взриви" хилядите по трибуните с полпозишън за спринта на "Силвърстоун"

„Уау! Обичам това място, обичам тази публика и не мога да ви опиша колко голям сън е, до ден днешен, когато се подготвям за тези състезания и си помисля за тези завои и в какъв ритъм мога да вляза, ако намеря настройките и имам правилния отбор зад мен.



„Колата се усещаше страхотно днес благодарение на всички във фабриката, които не спират да натискат. Всеки уикенд ние се появяваме с нещо ново. Всички натискат максимално.



„Благодарен съм, че взех този пол. Бях бърз през цялото време, но пак, говорим само за 10 милисекунди, така че беше доста оспорвано. Отборът наистина го заслужава, така че огромно, огромно благодаря на всички.



„Публиката ми даде поне две десети. Ние сме пред Мерцедес и Ред Бул, които имат толкова много мощност. През цялата година те се представят страхотно, момчетата в синьо (Мерцедес) този уикенд, тези шампиони.



„Но моят отбор няма да се предаде, той продължава да натиска и аз се гордея точно от това. Няма винаги да е така, но ние не очаквахме, идвайки тук, че ще се борим за първата редица, наистина не го очаквахме. Така че това е изненада за всички, вълнувам се.



„Мисля, че състезателното ни темпо е добро. Направихме малко по-дълга серия в тренировката, в която нямахме много време. Но колата се усети добре, така че очаквам да имаме добро състезание утре.



„Стартирам от първата редица, не помня последния път, в който бях на първата редица тук. Не е толкова лесно, когато имаш тези момчета, които могат да те следват и разполагат с повече мощност, но ще направя всичко, за да ги задържа зад мен“, каза Хамилтън.

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Снимки: Gettyimages