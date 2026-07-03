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Без наказание за Цолов след тренировката на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 17:03
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Без наказание за Цолов след тренировката на "Силвърстоун"

Никола Цолов се размина без наказание след разследването, което беше направено срещу него между тренировката и квалификацията на „Силвърстоун“.

11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"
11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"

Българския лъв беше привикан при съдиите след края на 45-минутната подготвителна сесия, защото се смяташе, че е допуснал нарушение при жълт флаг. След преглед на данните от телеметрията, които са били потвърдени от Технически делегат на ФИА, е било преценено, че, макар и с малко, Цолов се съобразил с жълтия флаг, който е бил показан в завоя „Бекетс“.

Така българинът може да продължи спокойно участието си в седмия състезателен уикенд за сезона във Формула 2.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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