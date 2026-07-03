Колумбия и Гана затварят първия кръг на елиминациите в съботното утро

Световното първенство в Северна Америка достига до края на първия си елиминационен етап с последния мач от 1/16-финалите. На стадиона в Канзас Сити се изправят победителят в група „К“ Колумбия и тимът на Гана. Срещата започва в 04:30 часа българско време на 4 юли. Спечелилият този двубой ще попълни последното свободно място на осминафиналите, където вече очаква отборът на Швейцария.

Южноамериканците се превърнаха в една от изненадите на турнира до момента. Колумбийците спечелиха своята група със 7 точки, оставяйки зад себе си Португалия. „Лос Кафетерос“ стартираха с убедително 3:1 срещу Узбекистан, последвано от труден успех с 1:0 над ДР Конго. В директния спор за първото място те удържаха нулево равенство срещу Кристиано Роналдо и компания, като дори имаха малшанса техен гол да бъде отменен от ВАР.

Статистиката показва, че Колумбия притежава една от най-стабилните защити на първенството, допускайки само едно попадение в три мача. В предни позиции Луис Диас и Хамес Родригес остават основните фигури, докато завръщането на Даниел Муньос и Луис Суарес в стартовия състав ще даде допълнителна мощ на тима. Колумбия влиза в мача с впечатляващ xG (очаквани голове) от 4.3, което е двойно повече от този на съперника им.

Гана достигна до елиминациите като един от най-добрите трети отбори, след като събра 4 точки в група "L". „Черните звезди“ изненадаха повечето хора с нулево равенство срещу Англия, а после победиха Панама с 1:0. Въпреки загубата от Хърватия с 1:2 в последния кръг африканците показаха, че могат да бъдат изключително трудни за преодоляване, когато се затворят в своята дефанзивна формация.

Голямата въпросителна пред Гана е вратарският пост. Титулярът Лоурънс Ати-Зиги е извън строя заради контузия в слабините, което означава, че Бенджамин Асаре отново ще трябва да застане под рамката. Селекционерът Карлуш Кейрош познава отлично колумбийския футбол, тъй като бе начело на страната в периода 2019-2020 г. Той заяви, че неговият тим е готов за битка и иска да стане вторият африкански представител, продължил напред след Мароко.

Очаква се Колумбия да доминира в притежанието на топката, предвид факта, че Гана средно държи кълбото в едва 36.1% от времето. Нестор Лоренсо вероятно ще заложи на агресивно 4-3-3 с триото в атака Диас, Суарес и Родригес. От друга страна, Гана ще разчита на опита на Томас Партей в средата на терена и скоростта на Антоан Семеньо и Джордан Аю при контраатаки.

Главен съдия на двубоя ще бъде опитният французин Клеман Тюрпен. Победителят ще се изправи срещу Швейцария на 7 юли във Ванкувър.

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