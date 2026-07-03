Джордж Ръсел: "Силвърстоун" ще предложи по-добри състезания, подобно на Австралия и Китай

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел не обърна внимание на оплакванията относно очаквания недостиг на енергия по време на Гран При на Великобритания във Формула 1. Той заяви, че макар пилотите да намират увеличения аспект на управление на енергията за предизвикателство, това ще създаде „по-добри състезания“.

Първият кръг от сезон 2026 в Мелбърн предизвика смесени реакции. Докато някои се насладиха на хаотичния „йо-йо“ стил на състезание с новите болиди, други го определиха като „изкуствен“ предвид разликите в енергията между пилотите.

This was never going to go well was it 😅😅 pic.twitter.com/QCTPnr74fF — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 2, 2026

В последните състезания ефектът от управлението на енергията не беше толкова изразен, най-вече след промените в разпределението на мощността и наличната електрическа енергия за пилотите. Очаква се обаче "Силвърстоун" да предостави най-сериозното изпитание за ревизираните правила.

Липсата на много зони за спиране на пистата "Силвърстоун" ще постави на преден план възстановяването на енергия и ще доведе до по-голяма концентрация на „суперклипинг“ в рамките на една обиколка. Това може да промени облика на някои от многобройните високоскоростни завои на трасето.

Няколко пилоти, които са тествали болидите за 2026 г. в симулатора на "Силвърстоун", изразиха не особено ласкави мнения, докато други предпочетоха да запазят преценката си. Ръсел признава, че ще бъде предизвикателство, но смята, че присъстващите фенове ще се насладят на спектакъла, дори ако квалификацията бъде леко възпрепятствана от очаквания „суперклипинг“.

Ще вали ли на "Силвърстоун" този уикенд?

„Мисля, че "Силвърстоун" ще бъде страхотна - заяви Ръсел. - С тези правила знаехме, че ще има някои писти, които са по-трудни от други за всички ни.



„Тук има 600 000 фенове, които вероятно не се интересуват толкова от управлението на енергията. От друга страна, пистите, които са най-предизвикателни от енергийна гледна точка, като Мелбърн и Китай, досега предложиха по-добри състезания, отколкото сме виждали на тези трасета в миналото.



„Няма съмнение, че на пистите с недостиг на енергия състезанията ще бъдат по-добри. Вероятно ще бъде и малко по-хаотично.



„Така че можете да погледнете на това като на позитив. Но със сигурност квалификационната обиколка няма да бъде толкова бърза, колкото сме виждали през изминалите години", каза още пилотът на Мерцедес.

Запитан дали смята, че управлението на настоящите болиди ще се усеща „ужасно“, Ръсел изтъкна, че пилотите трябва да бъдат отворени към промените. Британецът обясни, че мненията на пилотите са относителни. Според неговия опит не е задължително колко бърз е болидът. Той отбеляза, че най-бързата кола, която някога е карал във Формула 1 – FW43 на Уилямс от 2020 г. – е била неприятно изживяване, особено защото изобщо не е била конкурентоспособна.

„Мисля, че „ужасно“ е силна дума. Зависи какво търсите, честно казано. Разбира се, изпитвам удоволствие да карам най-бързите коли и най-бързите двигатели в света“, каза Ръсел.



„През кариерата ми във Ф1 най-бързият състезателен автомобил, който съм карал в рамките на един сезон, вероятно беше болидът на Уилямс от 2020 г., а ние не спечелихме нито една точка през целия сезон.



„Дали ми хареса? Ни най-малко. А времето за обиколка, което постигнах в квалификацията на Силвърстоун през 2020 г., вероятно ще бъде много по-бързо от това, което ще постигна тази събота. Но се надявам тази събота да изпитам повече удоволствие, защото всички сме състезателни животни, всички искаме да се състезаваме, искаме да се борим с нашите конкуренти.



„И обичах да правя това във Формула 2. Времената за обиколка там са с 10 секунди по-бавни от тези, които постигаме във Ф1 сега. И както казах, този уикенд тук има 600 000 фенове, които също няма да кажат „това е ужасно“.



„Мисля, че просто трябва да запазим малко по-отворен ум. Все още смятам, че най-добрите състезателни коли в историята са тези от началото на 2000-те, но ако преброите изпреварванията за един сезон, те вероятно са колкото изпреварванията, които имаме в едно състезание в наши дни. Така че не можем да имаме всичко", добави британецът.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages