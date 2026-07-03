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Златан за Роналдо: Съдиите правят всичко, за да спечели Мондиала!

  • 3 юли 2026 | 14:05
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Докато световните медии пишат за края на ерата на Лука Модрич и "последния танц" на Кристиано Роналдо, футболни легенди в студиото на Fox Sports открито заявяват, че Хърватия е била брутално ограбена на Мондиал 2026.

Легендарният френски нападател Тиери Анри беше възмутен от факта, че красотата на футбола се унищожава с милиметрови анализи.

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Не разбирам това решение. Съдията и ВАР унищожиха един от най-големите моменти на световното първенство. Не можеш да отмениш толкова важен гол, ако доказателството не е напълно очевидно. Няколко пъти гледах записа и не виждам Матанович изобщо да е докоснал топката. Щом тегленето на линии отнема толкова дълго, това означава, че грешката не е очевидна. Съжалявам хърватските играчи, взето е напълно погрешно решение.

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Златан Ибрахимович, в своя характерен стил, не подбираше думи и директно обвини съдийската организация, че фаворизира първата звезда на Португалия.

Съдиите правят всичко по силите си, за да може Кристиано Роналдо да спечели световното първенство, а след това слушаме как Меси е "любимец на ФИФА". Това е очевиден грабеж! Топката изобщо не докосна хърватски играч. Феновете не пълнят стадионите, за да гледат екрани, а заради драмата и емоциите. Стигнахме дотам, че ВАР вече не поправя очевидни грешки, а търси милиметри, които никой на стадиона не вижда.

Бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед, Ники Бът, подчерта, че подобни ситуации напълно унищожават самата същност на спорта.

Не мога да повярвам какво видях, за това ще се говори години наред. Когато решението се взима толкова дълго, човек трябва да се запита дали ВАР поправя грешка или просто търси причина да отмени гол. Футболът не бива да се съди под микроскоп. Съчувствам на Хърватия, това емоционално унищожава отбора. Фактът, че след такъв мач говорим за съдиите, а не за играчите, говори всичко.

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