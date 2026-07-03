Готова е програмата на Лудогорец III

На 13 юли, Лудогорец III (Разград) започва подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще протича на клубната база. В хода му, селекцията на Христо Златински ще играе приятелски срещи. Ще участва и в най-силният международен турнир за U18 на Балканите.

Програмата за контролите:

22 юли: Лудогорец III – Етър II (Велико Търново)

30 юли – 3 август: Лудогорец III ще участва в международен турнир в град Фоча (Босна и Херцеговина)

8 август: Лудогорец III – Черноломец (Попово)

15 август: Лудогорец III – Академик (Свищов)

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