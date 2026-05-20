15-годишен шампион от Лудогорец III отказа Септември в Тервел

Лудогорец III (Разград) победи Септември в Тервел с 1:0. Срещата е от 23-ия кръг на Североизточната Трета лига. Загубата отне шансовете на Септември да дублира първото място в шампионата, което спечели преди година. Влезлият като резерва Даниел Тодоров (на 15 години) осигури трите точки с попадението си в 64-ата минута. Още с първата си атака, гостите можеха да вкарат, но Исмет Хасан пропусна. После съотборника му – капитана Мартин Станчев отправи страховит удар, но в аут. Домакините взеха инициативата от средата на първото полувреме, но до края му не се случи нищо. След почивката разградчани бяха по-добри. Пропиляха няколко положения. Уцелиха два пъти гредите. Пред вратата им имаше един критичен момент в 75-ата минута.

Освен голмайстора Даниел Тодоров, днес в състава на Христо Златински бяха още трима, родени през 2010 година – Виктор Шехов, Витомир Тодоров и Ахмет Якуб. Четиримата са част от Лудогорец U16, който спечели шампионската титла на настоящото елитно първенство на България в тази възраст.