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Нагелсман е взел решение да се оттегли като селекционер на Германия

  • 3 юли 2026 | 09:41
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Юлиан Нагелсман е решил да подаде оставка от поста старши треньор националния отбор на Германия след разочароващото отпадане на Бундестима на 1/16-финалите на Мондиал 2026, съобщава "Билд". 38-годишният специалист е преценил да напусне след кризисната среща вчера във Франкфурт с ръководството на Германския футболен съюз, продължила три часа и половина, на която му е препопъчано да се оттегли доброволно. 

Германският футболен съюз подтиква Нагелсман да подаде оствка
Германският футболен съюз подтиква Нагелсман да подаде оствка

Официалното изявление се очаква в близките часове. Наследник на Юлиан Нагелсман все още не е определен, но фаворит за поста е бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул Юрген Клоп, който в момента работи като глобален футболен директор в компанията "Ред Бул", коментират редица германски медии. Нагелсман пое Маншафта през септември 2023 година на мястото на Ханзи Флик. Той имаше договор за още две години до Евро 2028.

Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро
Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро
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