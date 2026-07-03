Нагелсман е взел решение да се оттегли като селекционер на Германия

Юлиан Нагелсман е решил да подаде оставка от поста старши треньор националния отбор на Германия след разочароващото отпадане на Бундестима на 1/16-финалите на Мондиал 2026, съобщава "Билд". 38-годишният специалист е преценил да напусне след кризисната среща вчера във Франкфурт с ръководството на Германския футболен съюз, продължила три часа и половина, на която му е препопъчано да се оттегли доброволно.

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Официалното изявление се очаква в близките часове. Наследник на Юлиан Нагелсман все още не е определен, но фаворит за поста е бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул Юрген Клоп, който в момента работи като глобален футболен директор в компанията "Ред Бул", коментират редица германски медии. Нагелсман пое Маншафта през септември 2023 година на мястото на Ханзи Флик. Той имаше договор за още две години до Евро 2028.

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