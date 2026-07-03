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Ден 5 на "Уимбълдън": Синер, Джокович и Сабаленка в битки за място на 1/8-финалите

  • 3 юли 2026 | 08:02
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Ден 5 на "Уимбълдън": Синер, Джокович и Сабаленка в битки за място на 1/8-финалите

Петият ден на Уимбълдън 2026 обещава изключително зрелище по лондонските кортове, тъй като турнирът навлиза в решителната фаза на третия кръг. Става все по-интересно, тъй като днес на кортовете ще видим някои от фаворитите при мъжете и жените като Яник Синер, Новак Джокович и Арина Сабаленка. Феновете на тениса в България пък ще могат да проследят всички резултати от срещите в реално време в Sportal.bg.

Даниил Медведев открива програмата си в третия кръг с коварен двубой срещу германеца Ян-Ленард Щруф. Поставеният под №8 в схемата показва изключително стабилна игра на трева от началото на седмицата, но мощният сервис и агресивният стил „сервис-воле“ на Щруф представляват сериозна заплаха на тази настилка.

Седемкратният шампион Новак Джокович получава честта да открие голямата програма на Централния корт в ранния следобед. Носителят на златния олимпийски медал ще премери сили с френския състезател Артур Риндернеч, който е поставен под №25.

Защитаващият титлата си световен №1 Яник Синер също излиза за своя мач от третия кръг на Корт №1. Италианецът ще се изправи срещу американеца Дженсън Бруксби в мач, който обещава сериозно тактическо надиграване от дъното на корта.

При жените голямото шоу на Корт №1 се открива с истински блокбъстър между четирикратната шампионка от Шлема Наоми Осака и Дария Касаткина. Осака, която е поставена под №14 в схемата, показва страхотно завръщане към най-добрата си форма на тревна настилка. Мачът срещу изключително повратливата и дефанзивна Касаткина ще бъде сериозен тест за мощните удари от дъното на корта на японската суперзвезда.

Световната №1 Арина Сабаленка излиза на Централния корт веднага след мача на Джокович за сблъсък срещу Йелена Остапенко. Това е двубой между две от най-мощно удрящите тенисистки в целия тур, което гарантира бързи точки и липса на всякакви компромиси на корта.

Американската надежда и седма поставена Коко Гоф ще затвори женската програма на Корт №1 в интригуващо изцяло американско дерби срещу Клеър Лю.

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Снимки: Imago

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