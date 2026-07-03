Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джесика Пегула, Наоми Осака и Белинда Бенчич се класираха за четвъртия кръг на "Уимбълдън"

Джесика Пегула, Наоми Осака и Белинда Бенчич се класираха за четвъртия кръг на "Уимбълдън"

  • 3 юли 2026 | 18:02
  • 121
  • 0
Джесика Пегула, Наоми Осака и Белинда Бенчич се класираха за четвъртия кръг на "Уимбълдън"

Поставената под номер 4 в схемата Джесика Пегула се класира за четвъртия кръг в женската схема на турнира от Големия шлем "Уимбълдън".

Американката надделя без никакви проблеми над испанката Джесика Бусас Манейро с 6:1, 6:3 за едва 53 минути. Пегула взе първите четири гейма от мача, което практически ѝ гарантира спечелването на първия сет, което се случи за само 20 минути. Във втората част Бусас Манейро поведе с 2:1 гейма с пробив, но това се оказа единственият положителен момент за испанката в целия двубой.

Пегула достига до четвъртия кръг на 'Уимбълдън" едва за втори път в кариерата си, а нейната следваща съперничка ще бъде сънародничката ѝ Ива Йович. 18-годишната Йович победи с 6:3, 3:6, 6:4 рускинята Екатерина Александрова след точно два часа и половина игра.

Към четвъртия кръг на най-големия турнир на трева в света продължава и бившата номер 1 Наоми Осака. Също като Пегула японката нямаше никакви проблеми и спечели с 6:1, 6:3 срещу Дария Касаткина от Австралия.

Осака поведе с 5:0 гейма в първия сет, преди да даде възможност на Касаткина да спечели гейм. Във втория сет ситуацията на корта не се измени особено, като японката поведе с 3:1, Касаткина изравни при 3:3, но последваха нови три гейма на сметката на Осака и тя за пръв път в кариерата си е сред най-добрите 16 на "Уимбълдън".

В следващия етап Осака ще срещне победителката от двубоя между настоящата номер 1 в ранглистата Арина Сабаленка от Беларус и Елена Остапенко от Латвия.

Швейцарката Белинда Бенчич, която преди година игра полуфинал в Лондон, е друга тенисистка, която намери място в четвъртия кръг. Това тя направи след близо три часа игра срещу рускинята Анна Калинская за крайното 6:4, 4:6, 7:6(10-6).

Двете си размениха по един сет, а в решителния трети Бенчич на два пъти повеждаше с пробив аванс, но бързо допускаше да се стигне до изравняване. В тайбрека до 10 точки швейцарката взе инициативата от самото начало, поведе с 4:1 точки и спечели с 10:6.

Нейната следваща съперничка ще бъде една измежду американките Клеър Лиу и Коко Гоф.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Димитър Кисимов започва участието си на Уимбълдън в събота

Димитър Кисимов започва участието си на Уимбълдън в събота

  • 3 юли 2026 | 15:08
  • 417
  • 0
Янаки Милев се класира за полуфиналите в Скопие

Янаки Милев се класира за полуфиналите в Скопие

  • 3 юли 2026 | 12:56
  • 685
  • 0
Григор Димитров: Страхът не ти е приятел

Григор Димитров: Страхът не ти е приятел

  • 3 юли 2026 | 10:21
  • 7200
  • 11
Отлично представяне на Карла Бързакова и Симона Попова на турнир в Ниш

Отлично представяне на Карла Бързакова и Симона Попова на турнир в Ниш

  • 3 юли 2026 | 09:09
  • 571
  • 0
Станаха известни четвъртфиналистите на сингъл на Държавното до 18 г.

Станаха известни четвъртфиналистите на сингъл на Държавното до 18 г.

  • 3 юли 2026 | 08:46
  • 798
  • 1
Ден 5 на "Уимбълдън": Синер, Джокович и Сабаленка в битки за място на 1/8-финалите

Ден 5 на "Уимбълдън": Синер, Джокович и Сабаленка в битки за място на 1/8-финалите

  • 3 юли 2026 | 08:02
  • 9317
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА срещу Марек, куп футболисти ги няма дори в резервите

11-те на ЦСКА срещу Марек, куп футболисти ги няма дори в резервите

  • 3 юли 2026 | 18:10
  • 154
  • 0
Никола Цолов ще стартира от третата редица на "Силвърстоун"

Никола Цолов ще стартира от третата редица на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 17:27
  • 4507
  • 0
Официално: ЦСКА привлече бранител от Ботев (Враца)

Официално: ЦСКА привлече бранител от Ботев (Враца)

  • 3 юли 2026 | 11:34
  • 21612
  • 109
Левски продаде защитник на отбор от efbet Лига

Левски продаде защитник на отбор от efbet Лига

  • 3 юли 2026 | 17:38
  • 4876
  • 2
Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп

Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп

  • 3 юли 2026 | 13:35
  • 13202
  • 19
ФИФА: Отмененият гол на Хърватия срещу Португалия е правилно решение, технологията го доказа

ФИФА: Отмененият гол на Хърватия срещу Португалия е правилно решение, технологията го доказа

  • 3 юли 2026 | 10:25
  • 13615
  • 47