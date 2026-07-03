Джесика Пегула, Наоми Осака и Белинда Бенчич се класираха за четвъртия кръг на "Уимбълдън"

Поставената под номер 4 в схемата Джесика Пегула се класира за четвъртия кръг в женската схема на турнира от Големия шлем "Уимбълдън".

Американката надделя без никакви проблеми над испанката Джесика Бусас Манейро с 6:1, 6:3 за едва 53 минути. Пегула взе първите четири гейма от мача, което практически ѝ гарантира спечелването на първия сет, което се случи за само 20 минути. Във втората част Бусас Манейро поведе с 2:1 гейма с пробив, но това се оказа единственият положителен момент за испанката в целия двубой.

Пегула достига до четвъртия кръг на 'Уимбълдън" едва за втори път в кариерата си, а нейната следваща съперничка ще бъде сънародничката ѝ Ива Йович. 18-годишната Йович победи с 6:3, 3:6, 6:4 рускинята Екатерина Александрова след точно два часа и половина игра.

Към четвъртия кръг на най-големия турнир на трева в света продължава и бившата номер 1 Наоми Осака. Също като Пегула японката нямаше никакви проблеми и спечели с 6:1, 6:3 срещу Дария Касаткина от Австралия.

Осака поведе с 5:0 гейма в първия сет, преди да даде възможност на Касаткина да спечели гейм. Във втория сет ситуацията на корта не се измени особено, като японката поведе с 3:1, Касаткина изравни при 3:3, но последваха нови три гейма на сметката на Осака и тя за пръв път в кариерата си е сред най-добрите 16 на "Уимбълдън".

В следващия етап Осака ще срещне победителката от двубоя между настоящата номер 1 в ранглистата Арина Сабаленка от Беларус и Елена Остапенко от Латвия.

Швейцарката Белинда Бенчич, която преди година игра полуфинал в Лондон, е друга тенисистка, която намери място в четвъртия кръг. Това тя направи след близо три часа игра срещу рускинята Анна Калинская за крайното 6:4, 4:6, 7:6(10-6).

Двете си размениха по един сет, а в решителния трети Бенчич на два пъти повеждаше с пробив аванс, но бързо допускаше да се стигне до изравняване. В тайбрека до 10 точки швейцарката взе инициативата от самото начало, поведе с 4:1 точки и спечели с 10:6.

Нейната следваща съперничка ще бъде една измежду американките Клеър Лиу и Коко Гоф.

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