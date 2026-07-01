Солбакен: Анчелоти е може би най-великият треньор в историята на европейския футбол

Селекционерът на Норвегия Стале Солбакен отдаде заслуженото на своя колега начело на Бразилия Карло Анчелоти преди мача от осминафиналите на Световното първенство в неделя между двата отбора, заявявайки, че видео от съблекалнята, на което той критикува италианския тактик, е шега, извадена от контекста.

Видеото, публикувано от Норвежката футболна федерация, показва вълнуващата реч на Солбакен към играчите му след победата с 2:1 над Кот д'Ивоар, която завършва с думите: „... и чакайте, Карло Анчелоти, идваме за вас!“.

„Това е далеч от провокация - той е може би най-великият треньор в историята на европейския футбол, заедно с Гуардиола, Моуриньо и още един или двама от историческа гледна точка“, каза Солбакен на пресконференция.

„Изпитвам огромно уважение към него. Срещнах го няколко пъти с ФК Копенхаген, когато играхме срещу Челси и Реал Мадрид в Шампионската лига. Той е страхотен човек, има страхотно чувство за хумор и ние изпитваме най-голямо уважение към него, както и към Бразилия като страна. Така че мисля, че те могат да видят забавната страна на нещата, не беше много задълбочен анализ“, добави той.

Солбакен беше част от отбора на Норвегия, който победи Бразилия в груповата фаза на Световното първенство през 1998-а, но каза, че това е било твърде отдавна, за да има значение за неделния сблъсък.

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„Мисля, че Бразилия започва да се справя добре, постепенно става все по-добра и има силни играчи на всички позиции. Очакваме с нетърпение предизвикателството. Бразилия е фаворит, разбира се, и е кандидат за спечелване на целия турнир. Но сега съдбата е решила да се срещнем с тях и трябва да играем по най-добрия начин“, коментира още треньорът.

„Надяваме се, че ще играем равностойно. Искаме да спечелим мача и да стигнем до четвъртфиналите. Имаме голямо уважение към това, което треньорът е направил, и към това, което отборът е направил досега, но в неделя всичко може да се случи“, завърши Солбакен.

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Снимки: Imago