Касорла след отложeния мач: Ла Лига е на светлинни години от Премиър лийг

Капитанът на новака в испанския елит Овиедо Сантиаго Касорла изрази възмушението си от решението на Ла Лига да отложи съботната визита на Райо Валекано от 23-тия кръг на първенството. Причината беше лошото състояние на терена на “Вайекас”, но то дойде твърде късно, което разочарова пристигналия за мача гостуващ отбор и неговите фенове.

“Реалността е, че Ла Лига е на светлинни години от Премиър лийг във всички отношения”, написа в X Касорла, който игра в английския елит между 2012 и 2018 година като част от Арсенал.

🚨🗣️ Santi Cazorla went OFF against La Liga: "The truth is that La Liga is light years BEHIND the Premier League in every way." pic.twitter.com/Kvgaq0gLeH — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 9, 2026

Той не за първи път критикува испанското първенство. Само преди десет дни 41-годишният халф публикува отново в социалната мрежа програмата за предстоящия 24-ти кръг и написа като коментар: “Вече е шега да играем винаги от 14:00”.

Es una broma ya lo de jugar siempre a las 14:00 @LaLiga pic.twitter.com/AxA4UVMWd9 — Santi Cazorla (@19SCazorla) January 29, 2026

