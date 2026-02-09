Касорла след отложeния мач: Ла Лига е на светлинни години от Премиър лийг

Капитанът на новака в испанския елит Овиедо Сантиаго Касорла изрази възмушението си от решението на Ла Лига да отложи съботната визита на Райо Валекано от 23-тия кръг на първенството. Причината беше лошото състояние на терена на “Вайекас”, но то дойде твърде късно, което разочарова пристигналия за мача гостуващ отбор и неговите фенове.
“Реалността е, че Ла Лига е на светлинни години от Премиър лийг във всички отношения”, написа в X Касорла, който игра в английския елит между 2012 и 2018 година като част от Арсенал.
Той не за първи път критикува испанското първенство. Само преди десет дни 41-годишният халф публикува отново в социалната мрежа програмата за предстоящия 24-ти кръг и написа като коментар: “Вече е шега да играем винаги от 14:00”.
Снимки: Gettyimages