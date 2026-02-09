Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Овиедо
  3. Касорла след отложeния мач: Ла Лига е на светлинни години от Премиър лийг

Касорла след отложeния мач: Ла Лига е на светлинни години от Премиър лийг

  • 9 фев 2026 | 18:08
  • 2159
  • 0
Касорла след отложeния мач: Ла Лига е на светлинни години от Премиър лийг

Капитанът на новака в испанския елит Овиедо Сантиаго Касорла изрази възмушението си от решението на Ла Лига да отложи съботната визита на Райо Валекано от 23-тия кръг на първенството. Причината беше лошото състояние на терена на “Вайекас”, но то дойде твърде късно, което разочарова пристигналия за мача гостуващ отбор и неговите фенове.

Отложиха първия мач за деня в Ла Лига
Отложиха първия мач за деня в Ла Лига

“Реалността е, че Ла Лига е на светлинни години от Премиър лийг във всички отношения”, написа в X Касорла, който игра в английския елит между 2012 и 2018 година като част от Арсенал.

Той не за първи път критикува испанското първенство. Само преди десет дни 41-годишният халф публикува отново в социалната мрежа програмата за предстоящия 24-ти кръг и написа като коментар: “Вече е шега да играем винаги от 14:00”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

"Жилавият" Илия Груев ще е титуляр и срещу Челси

"Жилавият" Илия Груев ще е титуляр и срещу Челси

  • 9 фев 2026 | 15:46
  • 5674
  • 1
Холанд: Дали победата над Ливърпул бе заявление? Да, разбира се

Холанд: Дали победата над Ливърпул бе заявление? Да, разбира се

  • 9 фев 2026 | 15:37
  • 5090
  • 7
Обвиниха съдията, че е помогнал на отбора на Кристиано Роналдо

Обвиниха съдията, че е помогнал на отбора на Кристиано Роналдо

  • 9 фев 2026 | 15:35
  • 1301
  • 1
Киву: Шампионатът е маратон и трябва да спечелим трите точки, независимо срещу кого играем или как

Киву: Шампионатът е маратон и трябва да спечелим трите точки, независимо срещу кого играем или как

  • 9 фев 2026 | 15:25
  • 528
  • 0
Еди Хау: Щях да напусна, ако не мислех, че съм правилният човек

Еди Хау: Щях да напусна, ако не мислех, че съм правилният човек

  • 9 фев 2026 | 15:02
  • 1128
  • 1
Капитанът на Реал Мадрид е гневен, че само търка пейката

Капитанът на Реал Мадрид е гневен, че само търка пейката

  • 9 фев 2026 | 14:46
  • 2489
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

  • 9 фев 2026 | 19:01
  • 2042
  • 5
БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 6659
  • 48
Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 37566
  • 47
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 14015
  • 54
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 6639
  • 0
Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 17241
  • 5