Виляреал отдаде почит на легендата Касорла, но на терена нямаше сантименти

Сантиаго Касорла изживя още една паметна вечер. След като помогна на родния си Овиедо да се завърне в Ла Лига след пауза от 24 години, бившият испански национал изигра първия си мач в елита на испанския футбол с екипа на тима от Астурия. Стори го на 40-годишна възраст, при това срещу отбора, в който премина най-голяма част от кариерата му - Виляреал.

Касорла получи специална фланелка на Виляреал с номер 334 - броят на мачове му за "жълтата подводница". При появата му на терена в 85-ата минута публиката на "Де ла Серамика" бурно го аплодира, но Овиедо загуби с 0:2. Попаденията за домакините отбелязаха Карл Ета Ейонг (29') и Пап Гей (36').

Двубоят можеше да има съвсем друг изход, ако Хосе Саломон Рондон беше реализирал дузпата в полза на Овиедо в 14-тата минута. Нарушението в наказателното поле извърши Хуан Фойт, а привлеченият това лято Рондон стреля много слабо и Луиш Жуниор спаси удара му.

В 27-ата минута Алберто Рейна остави Овиедо в намален състав, след като набързо си изкара два жълти картона. Домакините веднага се възползваха и Ейонг откри резултата с глава.

Ситуацията за гостите се влоши още повече в 36-ата минута. Никола Пепе подаде на непокрития Пап Гей и сенегалският национал не сгреши, пращайки топката в долния ляв ъгъл на вратата.

През второто полувреме Виляреал действаше спокойно, знаейки, че гостите ще се стремят единствено да не допуснат повече голове. Скуката на терена беше разсеяна малко преди края с появата на Касорла, който получи бурни овации.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages