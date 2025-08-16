Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Виляреал
  3. Виляреал отдаде почит на легендата Касорла, но на терена нямаше сантименти

Виляреал отдаде почит на легендата Касорла, но на терена нямаше сантименти

  • 16 авг 2025 | 01:09
  • 703
  • 0

Сантиаго Касорла изживя още една паметна вечер. След като помогна на родния си Овиедо да се завърне в Ла Лига след пауза от 24 години, бившият испански национал изигра първия си мач в елита на испанския футбол с екипа на тима от Астурия. Стори го на 40-годишна възраст, при това срещу отбора, в който премина най-голяма част от кариерата му - Виляреал.

Касорла получи специална фланелка на Виляреал с номер 334 - броят на мачове му за "жълтата подводница". При появата му на терена в 85-ата минута публиката на "Де ла Серамика" бурно го аплодира, но Овиедо загуби с 0:2. Попаденията за домакините отбелязаха Карл Ета Ейонг (29') и Пап Гей (36').

Двубоят можеше да има съвсем друг изход, ако Хосе Саломон Рондон беше реализирал дузпата в полза на Овиедо в 14-тата минута. Нарушението в наказателното поле извърши Хуан Фойт, а привлеченият това лято Рондон стреля много слабо и Луиш Жуниор спаси удара му.

В 27-ата минута Алберто Рейна остави Овиедо в намален състав, след като набързо си изкара два жълти картона. Домакините веднага се възползваха и Ейонг откри резултата с глава.

Ситуацията за гостите се влоши още повече в 36-ата минута. Никола Пепе подаде на непокрития Пап Гей и сенегалският национал не сгреши, пращайки топката в долния ляв ъгъл на вратата.

През второто полувреме Виляреал действаше спокойно, знаейки, че гостите ще се стремят единствено да не допуснат повече голове. Скуката на терена беше разсеяна малко преди края с появата на Касорла, който получи бурни овации.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Арминия отново изхвърли Вердер от Купата на Германия

Арминия отново изхвърли Вердер от Купата на Германия

  • 16 авг 2025 | 01:43
  • 163
  • 0
Георги Миланов получи червен картон, но Динамо (Б) се добра до точка

Георги Миланов получи червен картон, но Динамо (Б) се добра до точка

  • 16 авг 2025 | 00:39
  • 629
  • 0
Фалстарт за Марсилия

Фалстарт за Марсилия

  • 16 авг 2025 | 00:14
  • 1090
  • 1
"Анфийлд" показа, че Диого Жота няма да бъде забравен

"Анфийлд" показа, че Диого Жота няма да бъде забравен

  • 16 авг 2025 | 00:00
  • 890
  • 0
Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 26534
  • 365
Мартин Минчев качи Краковия на върха в Полша

Мартин Минчев качи Краковия на върха в Полша

  • 15 авг 2025 | 23:29
  • 3456
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 26534
  • 365
Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

  • 15 авг 2025 | 23:14
  • 21128
  • 125
Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

  • 15 авг 2025 | 22:21
  • 21059
  • 16
ЦСКА 1948 би Монтана и ВАР, отмениха две дузпи и гол на "червените"

ЦСКА 1948 би Монтана и ВАР, отмениха две дузпи и гол на "червените"

  • 15 авг 2025 | 20:57
  • 25969
  • 118
Официално: ЦСКА няма да играе в понеделник, отложиха два мача от efbet Лига

Официално: ЦСКА няма да играе в понеделник, отложиха два мача от efbet Лига

  • 15 авг 2025 | 21:25
  • 16505
  • 32
Официално: ЦСКА представи португалския халф

Официално: ЦСКА представи португалския халф

  • 15 авг 2025 | 15:17
  • 40316
  • 96