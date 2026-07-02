Вижте колата на Льоб за следващия му старт

9-кратният световен рали шампион Себастиен Льоб отново ще стартира във френското рали “Шарлеман” - Голдън Палас” този уикенд, като легендарният французин отново ще се състезава с приятелката си Лорен Годи и ще е зад волана на Порше 992 Rally GT.

Състезанието е валидно за френската рали купа и на практика е сред ралитата от второто ниво на френския автомобилен спорт, но може да си позволи участието на звезда от ранга на Льоб, благодарение на подкрепата, която получава от казиното, което присъства в името на надпреварата.

Bienvenue chez toi @Loeb_Seb1 @SebastienLoeb dans les @hautsdefrance .

Tu aimes cette région et nous en sommes très fiers 🎉❤️🇫🇷 @departement59 pic.twitter.com/WrU3Fdp2Jg — Vincent legroux (@LegrouxVincent) July 2, 2026

Льоб ще е с №1 и ще се състезава срещу 17 пилоти с Rally2 коли, като най-известният сред тях е бившият заводски пилот на Ситроен Стефан Лефевр, който в последните години кара основно в рали шампионатите на Франция и Белгия.

Заявки за участие са подали 138 екипажа, като маршрутът включва общо 10 отсечки - 6 в събота и 4 в неделя.

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Льоб стартира в това рали през 2023, като го спечели с Поло GTI R5, а тогава втори остана Лефевр, който от своя страна финишира пръв през 2024. Миналата година победата взе Микаел Рейделе (Шкода Фабия RS Rally2), а Льоб, който кара със своето Пежо 306 Макси завърши трети.

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