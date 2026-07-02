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Тейлър Суифт покани звездите на Никс на сватбата си в "Медисън Скуеър Гардън"

  • 2 юли 2026 | 16:22
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Тейлър Суифт покани звездите на Никс на сватбата си в "Медисън Скуеър Гардън"

Изглежда, че звездите на Ню Йорк Никс ще празнуват в "Медисън Скуеър Гардън" за втори път в рамките на три седмици.

Източник разкри, че Тейлър Суифт и Травис Келси са поканили стартовия състав на новия шампион на НБА, включително Джейлън Брънсън, на сватбеното си тържество в петък, пише Page Six.

Суифт и нейните приятелки поставиха началото на модна тенденция с тениски на Никс, към която се присъедини и "Ню Йорк Поуст", след като тя присъства на мач на отбора миналия месец. По време на срещата Суифт е крещяла толкова силно, че на следващата вечер едва е успяла да произнесе речта си при въвеждането ѝ в Залата на славата на авторите на песни.

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"Качеството на гласа ми е резултат от нещо, за което не съжалявам… Имах късмета да отида на мач на Никс снощи", каза тя за дрезгавия си тон, след като Стивън Спилбърг ѝ връчи отличието.

"Крещях през цялото време", продължи тя, говорейки за мача на Никс, преди да добави: "И след това се прибрах и си казах: "Трябва да спра да крещя", пошегува се певицата.

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Столът на Тейлър Суифт от плейофите на Никс беше продаден на търг за шокираща сума

Е, сега звездите на Никс може да ѝ върнат жеста, като я подкрепят на сватбата ѝ и купонясват с двойката до ранни зори в петък.

Джош Харт, Микал Бриджис, ОуДжи Ануноби, Карл-Антъни Таунс и Брънсън се присъединяват към списъка с над 1000 гости, поканени на събитието, което със сигурност ще бъде сватбата на лятото. Все още не е ясно дали са приели поканата.

Ако присъстват, те ще се присъединят към знаменитости като Селена Гомес, Маришка Харгитей, Джиджи Хадид, Суки Уотърхаус и няколко от съотборниците на Келси от Канзас Сити Чийфс, които се очаква да бъдат част от няколкодневните празненства в Ню Йорк.

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Снимки: Gettyimages

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