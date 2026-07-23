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Бивш играч на Денвър Нъгетс арестуван за кражба на водка

  • 23 юли 2026 | 12:06
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Бивш играч на Денвър Нъгетс арестуван за кражба на водка

Бившият гард на Денвър Нъгетс Тай Лоусън отново попадна в полезрението на полицията, след като беше арестуван по подозрение за кражба на бутилка водка от магазин в Касъл Рок, щата Колорадо.

Инцидентът е станал на 16 юли около 20:00 часа местно време. Според информацията собственичката на магазина е подала сигнал до полицията, след като мъж е взел бутилка водка, без да я заплати, и е напуснал обекта.

По думите ѝ 38-годишният Лоусън е отпил от бутилката още пред магазина, след което се е насочил към близко заведение. Там той седнал на бара, като продължил да държи откраднатата бутилка. Свидетелката е заявила пред органите на реда, че баскетболистът е изглеждал силно нетрезвен, тъй като се е препъвал при ходене.

При пристигането си полицаите са задържали мъжа, който впоследствие е бил идентифициран като Тай Лоусън.

Това далеч не е първият подобен случай, в който се замесва бившият играч. През годините той е бил арестуван многократно по различни обвинения, сред които домашно насилие, шофиране в нетрезво състояние и непристойно поведение на обществени места.

Лоусън има осем сезона в НБА зад гърба си. Най-силните си години прекарва с екипа на Денвър Нъгетс, а впоследствие защитава цветовете още на Сакраменто Кингс, Хюстън Рокетс и Индиана Пейсърс, преди да продължи кариерата си извън САЩ.

Гошо Методиев

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