Сръбски национал предложи брак на капитана на женския отбор на Франция: Едно пътуване с трамвай промени живота ми!

Нина Стоилкович и Алекса Батак се сгодиха по необичаен начин – в белградски трамвай.

Нина Стоилкович сподели снимки на щастливата двойка, возеща се в трамвай в Белград. Тя и вече нейният годеник Алекса Батак са се повозили, а описанието към снимката е изключително интересно.

ДА! Винаги съм искала да се возя на стар трамвай из Белград... Не можех и да мечтая, че това пътуване ще промени целия ми живот.

Едно не съвсем стандартно пътуване с трамвай се превърна в незабравим спомен за двама волейболисти. Нина Стоилкович, която е от сръбски произход, но се състезава за Франция, и сръбският национал Алекса Батак си казаха съдбовното „ДА“ по време на специално организирано пътуване.

Влюбените са се возили в трамвай, който е бил на извънреден курс, а когато пътуването приключило, кондукторът им помахал и им пожелал щастие.

Нина Стоилкович е волейболистка, която играе за националния отбор на Франция. Родена е през 1996 г. и играе на поста разпределител. Преди четири години тя носеше екипа на Партизан, а в момента се състезава за ЗАОН Кифисиас.

Алекса Батак е национал на Сърбия. Волейболистът започва кариерата си в Партизан, след това играе в Ниш и Млади Радник от Пожаревац. Оттам преминава в Равена, а също така е бил част от отборите на Кан, отново Партизан и Фридрихсхафен. В момента играе за Катовице. Той също играе на поста разпределител.

sportal.blic.rs

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