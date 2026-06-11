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Тейлър Суифт се развихри с луда радост и танци след историческата победа на Никс

  • 11 юни 2026 | 15:14
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Едно от най-популярните лица в попмузиката в последните години Тейлър Суифт изгледа на живо в "Медисън Скуеър Гардън" драматичната победа след рекордно изоставане от 29 точки на Ню Йорк Никс над Сан Антонио Спърс в мач №4 от финалната плейофна серия на НБА. Никс спечелиха със 107:106 и поведоха с 3-1, доближавайки се на победа до триумфа.

Тейлър Суифт бе в залата заедно с близките си приятелки Алана Хейм и Есте Хейм, като беше облякла тениска с надпис "Stevie Knicks" - словесна заигравка с името на легендарната Стиви Никс от музикалната банда Fletwood Mac.

След края на двубоя Тейлър Суифт определено бе в приповдигнато настроение, но дори още преди срещата да е приключила тя правеше шоу в залата.

След мача трите дами публикуваха в Instagram и забавно кратко видео как танцуват и пеят известното парче "Girls Just Want to Have Fun" на Синди Лоупър.

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Снимки: Gettyimages

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