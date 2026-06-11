Тейлър Суифт се развихри с луда радост и танци след историческата победа на Никс

Едно от най-популярните лица в попмузиката в последните години Тейлър Суифт изгледа на живо в "Медисън Скуеър Гардън" драматичната победа след рекордно изоставане от 29 точки на Ню Йорк Никс над Сан Антонио Спърс в мач №4 от финалната плейофна серия на НБА. Никс спечелиха със 107:106 и поведоха с 3-1, доближавайки се на победа до триумфа.

Тейлър Суифт бе в залата заедно с близките си приятелки Алана Хейм и Есте Хейм, като беше облякла тениска с надпис "Stevie Knicks" - словесна заигравка с името на легендарната Стиви Никс от музикалната банда Fletwood Mac.

След края на двубоя Тейлър Суифт определено бе в приповдигнато настроение, но дори още преди срещата да е приключила тя правеше шоу в залата.

TAYLOR SWIFT HYPED AFTER KNICKS HISTORIC GAME 4 COMEBACK 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/z0ZiWpgkzf — NBA (@NBA) June 11, 2026

Taylor Swift and Mariska Hargitay going crazy. 🤣 pic.twitter.com/gbmR3Tyf1O — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 11, 2026

Taylor Swift is hyped after the Knicks' 29-point comeback 🔥 pic.twitter.com/Q5Dv2pRYaH — espnW (@espnW) June 11, 2026

След мача трите дами публикуваха в Instagram и забавно кратко видео как танцуват и пеят известното парче "Girls Just Want to Have Fun" на Синди Лоупър.

Taylor in Haim’s recent TikTok sporting their “Knicks” shirts, listening to Girls Just Wanna Have Fun by Cyndi Lauper! 💙🧡 pic.twitter.com/GkWVHB61O0 — Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) June 11, 2026

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Снимки: Gettyimages