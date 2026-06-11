Тейлър Суифт се развихри с луда радост и танци след историческата победа на Никс

Едно от най-популярните лица в попмузиката в последните години Тейлър Суифт изгледа на живо в "Медисън Скуеър Гардън" драматичната победа след рекордно изоставане от 29 точки на Ню Йорк Никс над Сан Антонио Спърс в мач №4 от финалната плейофна серия на НБА. Никс спечелиха със 107:106 и поведоха с 3-1, доближавайки се на победа до триумфа.
Тейлър Суифт бе в залата заедно с близките си приятелки Алана Хейм и Есте Хейм, като беше облякла тениска с надпис "Stevie Knicks" - словесна заигравка с името на легендарната Стиви Никс от музикалната банда Fletwood Mac.
След края на двубоя Тейлър Суифт определено бе в приповдигнато настроение, но дори още преди срещата да е приключила тя правеше шоу в залата.
След мача трите дами публикуваха в Instagram и забавно кратко видео как танцуват и пеят известното парче "Girls Just Want to Have Fun" на Синди Лоупър.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages