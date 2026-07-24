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Олимпия Милано привлече един от най-добрите центрове в Евролигата

  • 24 юли 2026 | 15:53
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Олимпия Милано привлече един от най-добрите центрове в Евролигата

Олимпия Милано официално обяви привличането на американския център Моузес Райт, който пристига от литовския Жалгирис след силен сезон в Евролигата.

„Развълнуван съм от тази нова глава в кариерата си. Нямам търпение да се запозная с феновете на Олимпия и да играя пред тях. Милано е невероятен град с богата култура и съм щастлив, че ще бъда част от този клуб. Вярвам, че заедно можем да постигнем нещо специално през новия сезон“, заяви Райт пред официалния сайт на италианския гранд.

Според информация на SDNA трансферът е станал възможен, след като Олимпия Милано е активирал откупната клауза в договора на баскетболиста с Жалгирис, възлизаща на 900 000 евро.

27-годишният американец бе сред най-постоянните центрове в Евролигата през изминалия сезон. Като основен играч в подкошието на Жалгирис той изигра ключова роля за класирането на литовския тим на петото място в редовния сезон и за достигането до плейофите.

В 34 мача в Евролигата Райт записа средно по 13,2 точки, 6,5 борби и 17,1 коефициент на полезно действие, като прекарваше по 23 минути на паркета.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago

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