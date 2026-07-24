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Барселона се подсили с американски гард

  • 24 юли 2026 | 15:30
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Барселона се подсили с американски гард

Барселона продължава със селекцията си за сезон 2026/27, след като официално обяви привличането на американския гард Тайриз Мартин. Баскетболистът подписа едногодишен договор с каталунския гранд и за първи път в кариерата си ще играе в европейския баскетбол.

27-годишният Мартин пристига в Испания след няколко сезона в НБА. Той беше избран под №51 в драфта през 2022 година и започна професионалната си кариера в лигата с екипа на Атланта Хоукс.

През изминалия сезон американецът защитаваше цветовете на Бруклин Нетс и Филаделфия 76ърс. В общо 46 мача той записва средно по 6,3 точки, 2,5 борби и 1,7 асистенции.

С привличането на Тайриз Мартин Барселона добавя още една опция в гардовата линия, разчитайки на неговия опит от НБА и универсалността му в двете фази на играта.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages

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