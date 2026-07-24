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Валенсия подписа с крило от НБА

  • 24 юли 2026 | 16:14
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Валенсия подписа с крило от НБА

Валенсия продължава със селекцията си за новия сезон, след като официално привлече бившия играч от НБА Мухамаду Гей. Испанският клуб залага на 28-годишния баскетболист, който трябва да внесе повече ръст, атлетизъм и стабилност в защитата.

За Гей това ще бъде първо предизвикателство в европейския баскетбол, след като до момента цялата му професионална кариера премина в САЩ, където се състезаваше в НБА и G-лигата.

Крилото дебютира в НБА с екипа на Торонто Раптърс през сезон 2023/24. За канадския тим той изиграва 11 мача, в които записва средно по 2,4 точки, 2,1 борби и 1,6 чадъра за 10,9 минути на паркета.

Играе и за Чикаго Булс, а най-силните му изяви обаче идват в G-лигата. През сезон 2025/26 с екипа на Уинди Сити Булс, 206-сантиметровият баскетболист записва средно по 15,9 точки, 7,4 борби, 2,1 асистенции, 1,4 чадъра и 0,8 откраднати топки в 34 мача от редовния сезон, като започва като титуляр в 16 от тях.

С привличането на Мухамаду Гей Валенсия добавя в състава си универсален играч с опит, който ще се опита да направи успешен преход към европейската сцена.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago

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