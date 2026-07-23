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Партизан взе официално италиански национал

  • 23 юли 2026 | 16:15
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Партизан взе официално италиански национал

Сръбският гранд Партизан официално обяви привличането на гарда на италианския национален отбор Алесандро Пайола. Договорът на баскетболиста с белградския клуб е за срок от две години. С този трансфер 26-годишният играч слага край на десетгодишния си престой във Виртус Болоня.

"От черно-бялото Болоня до черно-белия Белград", написаха от Партизан при представянето на новото си попълнение.

Пайола прекара цели 10 сезона във Виртус, където се утвърди като една от емблемите на клуба и един от водещите защитни гардове в италианския баскетбол. По време на престоя си в Болоня той помогна на тима да спечели ЕвроКъп, Шампионската лига по баскетбол, две титли на Италия и три Суперкупи на страната.

Индивидуалният му принос в защита беше отличен на два пъти, като Пайола бе избран за "Най-добър защитник" в италианската Серия А през сезони 2021/22 и 2024/25.

Гардът, който през ноември ще навърши 27 години, сега напуска дългогодишния си клуб, за да направи първия голям ход в професионалната си кариера. Очаква се Пайола да донесе на Партизан стабилност в защита по периметъра, плеймейкърски умения, опит и лидерски качества.

През миналия сезон той записа средно по 4.0 точки и 4.2 асистенции в 24 мача от Евролигата.

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Снимки: Imago

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