Везенков: Чест е да играеш за България, правим го със сърце, тук сме да дадем всичко от себе си

Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков се присъедини към подготовката на националния ни отбор за решаващия мач с Норвегия от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029.

Дали му е стигнало времето да отдъхне след тежкия сезон

"Мисля, че не достатъчно, но имаме пред нас един мач в неделя и трябва да дадем всичко от себе си, за да спечелим, защото ситуацията е леко критична".

За младоците в отбора

"Хубаво е да виждаш млади момчета в националния отбор, които заслужават, които за първи път ще играят пред пълни трибуни за националния отбор. И особено Сашко (Гавалюгов - б.р.), който си е от Ботевград. Със сигурност ще има напрежение, но всички сме готови да му помогнем - на него и на другите момчета, които за първи път ще бъдат част от този отбор".

За отсъствието си от последните няколко мача на националния тим и мача с "викингите"

"Помните мача с Швеция, залата беше препълнена. Сега е лято, хората са на почивка, но се надяваме залата да е пълна и да ни подкрепят, за да спечелим този мач.

За съжаление последните три пъти, когато исках да играя за националния отбор - и преди мача с Швеция, и след това, бях контузен, все нещо се случваше. Един път си счупих пръста, другия път проблем с кръста, третия път си изкълчих глезена. Сега се радвам, че съм здрав и ще дам всичко от себе си, за да победим. Надявахме се да играем в квалификациите за Световното, но това имаме в момента и за това ще се борим.

За да са ни били с 10 точки, значи се борят, добър отбор са, ще ги гледаме от утре, но най-вожното е да се фокусираме върху нашия отбор и ние да си направим нещата както трябва.

За пренастройването след тежкия сезон за един мач

"Мисля, че това ни е работата по принцип, но когато говорим за националния отбор, това е чест и го правим със сърце и с каквото ни е останало. После има време да си починем, така че сме тук, за да дадем всичко от себе си".

За преминаването на Мустафа Фал в Панатинайкос

"Това вече си е професионално решение, всеки си има фамилия, неща, които мисли за своето бъдеще. Не можеш да изтриеш от главата и сърцето си 5 години с дадени хора. Изживели сме толкова много емоции, така че му пожелавам да е здрав. За 40 минути ще сме противници, но винаги ще си спомням нещата, които сме изживели заедно".

За трансфера на Коди Милър-Макинтайър в Олимпиакос и участието му в националния отбор

"Знам, че от един месец той е подписал с нашия отбор. Мисля, че с привличането на него, на Монтеро, с момчетата от миналата година, ще имаме сериозен отбор, само трябва да го докажем на терена.

Коди има някакви проблеми, беше контузен в края на сезона. Всеки прозорец е различен. Мисля, че момчето, което картотекирахме, Гибсън, е много добър играч. Мисля, че ако всичко е наред с неговия паспорт, през август той ще бъде в националния отбор, така че имаме и План "Б".

Дали Везенков ще бъде на линия за националния отбор през август

"За август, живот и здраве, ще съм тук. Не е започнала подготовката. Ще имаме време, но важното е да бием, тогава ще говорим, но както съм казал - когато мога и съм здрав, когато ми го позволява и програмата от Евролигата, винаги съм насреща да помогна на националния отбор", завърши Везенков.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg