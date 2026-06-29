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Везенков: Чест е да играеш за България, правим го със сърце, тук сме да дадем всичко от себе си

  • 29 юни 2026 | 19:10
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Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков се присъедини към подготовката на националния ни отбор за решаващия мач с Норвегия от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029.

Дали му е стигнало времето да отдъхне след тежкия сезон

"Мисля, че не достатъчно, но имаме пред нас един мач в неделя и трябва да дадем всичко от себе си, за да спечелим, защото ситуацията е леко критична".

За младоците в отбора

"Хубаво е да виждаш млади момчета в националния отбор, които заслужават, които за първи път ще играят пред пълни трибуни за националния отбор. И особено Сашко (Гавалюгов - б.р.), който си е от Ботевград. Със сигурност ще има напрежение, но всички сме готови да му помогнем - на него и на другите момчета, които за първи път ще бъдат част от този отбор".

За отсъствието си от последните няколко мача на националния тим и мача с "викингите"

"Помните мача с Швеция, залата беше препълнена. Сега е лято, хората са на почивка, но се надяваме залата да е пълна и да ни подкрепят, за да спечелим този мач.

За съжаление последните три пъти, когато исках да играя за националния отбор - и преди мача с Швеция, и след това, бях контузен, все нещо се случваше. Един път си счупих пръста, другия път проблем с кръста, третия път си изкълчих глезена. Сега се радвам, че съм здрав и ще дам всичко от себе си, за да победим. Надявахме се да играем в квалификациите за Световното, но това имаме в момента и за това ще се борим.

За да са ни били с 10 точки, значи се борят, добър отбор са, ще ги гледаме от утре, но най-вожното е да се фокусираме върху нашия отбор и ние да си направим нещата както трябва.

За пренастройването след тежкия сезон за един мач

"Мисля, че това ни е работата по принцип, но когато говорим за националния отбор, това е чест и го правим със сърце и с каквото ни е останало. После има време да си починем, така че сме тук, за да дадем всичко от себе си".

За преминаването на Мустафа Фал в Панатинайкос

"Това вече си е професионално решение, всеки си има фамилия, неща, които мисли за своето бъдеще. Не можеш да изтриеш от главата и сърцето си 5 години с дадени хора. Изживели сме толкова много емоции, така че му пожелавам да е здрав. За 40 минути ще сме противници, но винаги ще си спомням нещата, които сме изживели заедно".

За трансфера на Коди Милър-Макинтайър в Олимпиакос и участието му в националния отбор

"Знам, че от един месец той е подписал с нашия отбор. Мисля, че с привличането на него, на Монтеро, с момчетата от миналата година, ще имаме сериозен отбор, само трябва да го докажем на терена.

Коди има някакви проблеми, беше контузен в края на сезона. Всеки прозорец е различен. Мисля, че момчето, което картотекирахме, Гибсън, е много добър играч. Мисля, че ако всичко е наред с неговия паспорт, през август той ще бъде в националния отбор, така че имаме и План "Б".

Дали Везенков ще бъде на линия за националния отбор през август

"За август, живот и здраве, ще съм тук. Не е започнала подготовката. Ще имаме време, но важното е да бием, тогава ще говорим, но както съм казал - когато мога и съм здрав, когато ми го позволява и програмата от Евролигата, винаги съм насреща да помогна на националния отбор", завърши Везенков.

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Снимки: Sportal.bg

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